200 nghìn đồng cho lần vá lốp ô tô: Chặt chém khách hay tiền nào của nấy?

Một thành viên chia sẻ trên Facebook "tố" cửa hàng lốp ở Hà Nội đã "chặt chém" 200 nghìn đồng cho một miếng vá. Theo anh này, chiếc ô tô bị dính đinh nhỏ và xuống hơi chậm nên đã ghé một cửa hàng lốp để kiểm tra.

Sau khi tháo lốp khỏi la-zăng, thợ thông báo có lỗ thủng to và phải vá miếng 200 nghìn đồng. Người này cho biết đã hỏi lại cửa hàng một lần nữa và được xác nhận phải vá bằng miếng to với giá như vậy. "Do đã tháo lốp ra nên ngậm ngùi vá", bài trên Facebook viết.

Câu chuyện vá lốp ô tô hết 200 nghìn đồng đã nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội (Ảnh: Fremont Motors).

Theo chủ xe, lốp bị dính đinh nhỏ nhưng khi tháo ra, thợ tháo rồi dùng dùi ấn vào vết thủng. "11 năm lái xe ở Hà Nội, chính thức bị chặt chém một miếng vá là 200 nghìn đồng", người này bức xúc.

Trên mạng xã hội, phần lớn các bình luận cho rằng 200 nghìn đồng cho một lần vá lốp như thế là quá đắt. "Tùy gara, tùy dụng cụ và cách làm của thợ nhưng mức giá này gấp hai, gấp ba lần bình thường. Tôi vá lốp khoảng 40-70 nghìn đồng cho một miếng, miễn phí bơm hơi cả bốn lốp", nick Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Tương tự, thành viên Giang Thành cho biết mức giá vá lốp trung bình ở Hà Nội khoảng 50 nghìn đồng. "Tôi biết một số cửa hàng vá lốp cho xe taxi, xe chạy dịch vụ chỉ 20-30 nghìn đồng. Với xe gia đình bình thường là 40-50 nghìn đồng. Đương nhiên đó là với các lốp dính đinh thông thường, không phải lốp rách rất to hoặc các miếng vá phức tạp", anh viết.

Dựa theo hình ảnh được chụp lại, các thành viên tra cứu và thấy rằng một hộp gồm 25 miếng vá này được bán với giá khoảng 250-300 nghìn đồng, tức khoảng 10-12 nghìn đồng cho một miếng vá.

"Nếu là miếng vá lốp bố thắng thì riêng tiền vật tư đã khoảng 40-70 nghìn đồng/miếng. Còn bác chủ xe dùng miếng vá lốp thông thường nên vật tư chỉ hết 10-15 nghìn đồng. Tiền công tới 180-190 nghìn đồng thì gọi là "chặt chém" cũng không sai", Nguyễn Đức, một gara về lốp nhận xét.

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cũng cho rằng "vá lốp 200 nghìn đồng có giá của nó". Theo nick Đức Anh, chủ xe được báo giá và thấy cao nhưng vẫn chấp nhận tức là đã đồng ý với mức này. "Theo lời kể của chủ xe thì hôm đó, trời mưa gió nên lấy công cao hơn cũng là hợp lý. Ngoài ra, đây là miếng vá loại to và chịu lực, không thể so với loại nhỏ và trôi nổi", anh viết.

Thành viên Hữu Ninh thì cho rằng nếu thấy mức giá không hợp lý thì không nên sử dụng để ôm bực vào người. "Nếu là em, em sẽ yêu cầu lắp vào và thay lốp dự phòng để đi tạm. Thực tế với các vết thủng vừa phải, mình có thể bơm thêm và di chuyển xe tới các gara quen, những nơi niêm yết giá công khai để tránh bị "chặt chém" thế này", bình luận nêu.