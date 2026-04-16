Xã chuyên trồng “cây tỷ đô” đưa robot AI phục vụ dân, giảm việc cho cán bộ

Người dân bất ngờ với tiện ích từ robot AI

Khoảng 9h, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc tiếp đón khoảng 10 người dân đến đăng ký làm việc. Ngay khi bước vào, nhiều người tỏ ra thích thú, bất ngờ trước sự hiện diện của robot AI (robot lễ tân thông minh, được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo).

Chỉ một thao tác nhấn nút, robot AI sẽ tương tác trực tiếp với người dân thông qua hình thức hỏi - đáp, cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính. Với câu hỏi chưa rõ ràng, robot lập tức gợi ý điều chỉnh nội dung phù hợp với lĩnh vực, giúp việc tra cứu trở nên chính xác, thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Người dân hào hứng trước việc được robot AI hướng dẫn một số thủ tục (Ảnh: Thúy Diễm).

Anh Y Rubi Kđoh (24 tuổi, trú tại buôn Tara, xã Ea Knuếc) đến trung tâm làm thủ tục hưởng trợ cấp cho bà ngoại, đã không giấu được sự hào hứng khi trải nghiệm robot AI hiện đại. Theo anh, thiết bị rất dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết về các giấy tờ, mẫu đơn cần thiết để thực hiện các thủ tục mà mình mong muốn.

"Sau khi được robot gợi ý, tôi chỉ cần thực hiện theo rồi ra quầy nộp hồ sơ. Mọi thứ rất thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian", anh chia sẻ.

Đối với trường hợp của những người lớn tuổi, chuyên viên của trung tâm sẽ trực tiếp thao tác, hướng dẫn tận tình bước đầu để người dân dễ theo dõi và nắm bắt khi tương tác cùng robot.

Chuyên viên của trung tâm sẽ hướng dẫn người lớn tuổi các bước để tương tác với robot (Ảnh: Thúy Diễm).

Không chỉ có chức năng cung cấp các thông tin hành chính, robot AI còn hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và cập nhật kịp thời các quy định, thủ tục mới theo quy định của nhà nước để phổ biến.

Ngoài ra, robot có khả năng gợi ý người dân đến đúng quầy tiếp nhận, hỗ trợ phân luồng tiếp dân. Qua đó, góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của xã tại bộ phận "một cửa".

"Trợ lý số" đắc lực cho địa phương

Theo bà Lưu Thị Lệ Hiền (42 tuổi, chuyên viên Tư pháp - Hộ tịch, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc), đơn vị mới vận hành mô hình robot AI, ban đầu nhiều người còn lạ lẫm, chưa quen nhưng cán bộ sẽ hướng dẫn tường tận để lần sau tự thao tác trên thiết bị này.

Bà Hiền cho rằng, việc đưa thiết bị AI vào hỗ trợ sẽ thay các chuyên viên trong việc tư vấn các thủ tục cơ bản cho người dân, qua đó giúp công chức có thêm thời gian để tập trung xử lý hồ sơ chuyên sâu, nâng cao hiệu quả công việc.

Với sự hỗ trợ từ AI, các chuyên viên của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc giảm thời gian tư vấn và tập trung xử lý hồ sơ cho dân (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo bà Hiền, giai đoạn hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của trung tâm rất lớn, việc công chức phải đưa hồ sơ về nhà để xử lý là chuyện thường ngày.

"Đến nay mọi công việc đã vào guồng, mỗi ngày tôi tiếp nhận, xử lý khoảng 40 hồ sơ và rất hiếm khi hồ sơ bị quá hạn. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, chúng tôi thêm vững tin rằng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", bà Hiền nói.

Robot AI được kỳ vọng sẽ trở thành "trợ lý số" đắc lực của xã Ea Knuếc, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi robot AI hướng dẫn, người dân sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và đến các quầy tiếp nhận để thực hiện tiếp các thủ tục (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà H'Rô Da Ayun, quyền Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, cho biết đơn vị mới thí điểm robot AI phục vụ người dân, trước mắt tập trung ở các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đất đai và từng bước tích hợp thêm nhiều tiện tích hành chính công khác.

"Việc triển khai công nghệ số, giúp chính quyền xã Ea Knuếc hướng tới xây dựng chính quyền số, với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ", H'Rô Da Ayun kỳ vọng.