Việt Nam và Lào ký hợp tác lưu trữ giai đoạn 2026-2027

Ngày 17/9, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) và Cục Lưu trữ Quốc gia (Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào) đã long trọng tổ chức kễ ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giai đoạn 2026-2027.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giai đoạn 2026-2027 (Ảnh: CVTLT).

Quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực lưu trữ vốn có truyền thống hợp tác gắn bó từ lâu đời, trải dài trên nhiều phương diện từ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đến hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng.

Trong bối cảnh hiện nay, sự hợp tác đó tiếp tục được củng cố và phát triển, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho nhau trong công tác chuyên môn.

Ngành Lưu trữ Việt Nam và Lào đang hướng tới những hợp tác sâu rộng, bài bản hơn trong tương lai, đặc biệt là về chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường các hoạt động trao đổi, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi bên.

Ngành Lưu trữ Việt Nam và Lào đang hướng tới những hợp tác sâu rộng, bài bản hơn (Ảnh: CVTLT).

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2027, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: công bố và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu tài liệu lưu trữ về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào và phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ chung nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu nghiệp vụ trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chiến lược chuyển đổi số về lưu trữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh: "Bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hợp tác nghiệp vụ đơn thuần mà sẽ tiếp nối sứ mệnh quan trọng như một nhịp cầu bắc qua dòng chảy của lịch sử, gìn giữ và kết nối ký ức hai dân tộc, để quá khứ luôn soi sáng hiện tại và tương lai".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: CVTLT).

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh: "Bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2027 không chỉ tiếp nối truyền thống hợp tác gắn với những mốc son trong quan hệ Việt Nam - Lào, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sáng tạo, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Đây cũng là cơ sở để cơ quan lưu trữ hai bên cùng đổi mới, hiện đại hóa, qua đó mở rộng không gian hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác của quan hệ Việt Nam - Lào".

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển ngành lưu trữ của mỗi nước và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.