Vì sao 2 xã biên giới ở Hà Tĩnh giữ nguyên, không sáp nhập?

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đang tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân nhân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để hoàn thiện, gửi Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, biểu quyết.

Trong số phường, xã ở Hà Tĩnh tổ chức lấy ý kiến để sắp xếp, người dân 2 xã biên giới là Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) không phải thực hiện việc này.

Bởi, theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, riêng huyện Hương Sơn sẽ giữ nguyên xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Một góc xã Sơn Kim 1 (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn, nguyên nhân 2 xã nêu trên không thực hiện sắp xếp bởi diện tích tự nhiên quá lớn, có đường biên giới kéo dài, giáp với nước bạn Lào. Đây là những khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, xã Sơn Kim 1 có diện tích hơn 223km2 (đạt 223,31% so với quy định), quy mô dân số 5.782 người (đạt 115,64% so với quy định); xã Sơn Kim 2 có diện tích 208,46km2 (đạt 208,46% so với quy định), quy mô dân số 5.123 người (đạt 102,46% so với quy định).

Xã Sơn Kim 2 được thành lập vào ngày 16/1/2004 với 13 thôn, 978 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu trên cơ sở chia tách từ xã Sơn Kim.

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Hà Tĩnh, tỉnh này sẽ còn 69 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường và 60 xã), giảm 140 đơn vị so với trước đây.