Hà Tĩnh đặt lại tên xã Đồng Lộc, thành lập phường Thành Sen

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để lấy ý kiến nhân dân.

Tỉnh Hà Tĩnh sau sắp xếp sẽ còn 69 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường và 60 xã), giảm 140 đơn vị so với trước đây.

Theo phương án tên gọi, các xã, phường của Hà Tĩnh sẽ mang tên của các huyện (trước sắp xếp); nhiều địa phương lấy tên xã có dân số, diện tích lớn nhất, lịch sử hình thành lâu đời đặt tên cho xã mới hoặc đặt các tên mới dựa trên yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa.

Thành phố Hà Tĩnh nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải/Báo Hà Tĩnh).

Thành phố Hà Tĩnh dự kiến sắp xếp từ 28 phường, xã xuống còn 7 phường, xã. Đáng chú ý, tỉnh này sẽ thành lập phường Thành Sen trên cơ sở nhập 8 đơn vị, gồm: Phường Bắc Hà, phường Thạch Quý, phường Tân Giang, phường Thạch Hưng, phường Nam Hà, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, phường Văn Yên và một phần diện tích, dân số của phường Đại Nài.

Sau sắp xếp, phường Thành Sen có diện tích hơn 28km2 (đạt 513,29% so với quy định), quy mô dân số 90.983 người (đạt 433,25% so với quy định). Trụ sở của phường Thành Sen dự kiến đặt tại UBND thành phố Hà Tĩnh.

Theo dự thảo, lý do chọn tên Thành Sen do vùng đất thành phố Hà Tĩnh ngày nay gắn với sự tích từ xưa về loại hoa cao quý (hoa sen). Do đó, nhân dân từ xưa đến nay quen gọi Thành Sen để nói đến vùng đất thành phố Hà Tĩnh.

Còn theo tư liệu lịch sử, Thành Sen được gọi là thành cổ Hà Tĩnh, là một thành lũy, pháo đài quân sự được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn tại thành phố Hà Tĩnh ngày nay.

Tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh sẽ thành lập xã Đồng Lộc trên cơ sở nhập 3 đơn vị, gồm thị trấn Đồng Lộc, xã Thượng Lộc và xã Mỹ Lộc. Sau sắp xếp, xã Đồng Lộc có diện tích hơn 70km2, quy mô dân số 27.783 người.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đây, Đồng Lộc là đơn vị hành chính cấp xã của huyện Can Lộc. Ngày 11/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Đồng Lộc cũ.

Địa phương này có Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử gắn liền với việc 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 9/12/2013, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Cũng theo dự thảo phương án, các đơn vị cấp huyện khác của Hà Tĩnh sẽ được sắp xếp như sau: Thị xã Kỳ Anh từ 12 phường, xã xuống còn 4 phường. Thị xã Hồng Lĩnh từ 8 phường, xã xuống còn 2 phường. Huyện Kỳ Anh còn 7 xã. Huyện Cẩm Xuyên còn 7 xã. Huyện Thạch Hà giảm còn 8 xã. Huyện Can Lộc còn 6 xã. Huyện Nghi Xuân còn 4 xã. Huyện Đức Thọ giảm còn 5 xã. Huyện Hương Sơn còn 9 xã. Huyện Vũ Quang còn 3 xã. Huyện Hương Khê còn 7 xã.

Các địa phương sẽ lấy ý kiến của nhân dân, UBND cấp huyện sau đó tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện kết quả lấy ý kiến trước ngày 25/4.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả lấy ý kiến, hoàn thiện đề án gửi Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 26/4.