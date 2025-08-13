Đề xuất bỏ quy định thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Theo đó, chủ trương mới có một số nội dung liên quan đến thể chế các chủ trương của Đảng trong việc khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nâng cao đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xã hội.

Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới trong Luật Viên chức (sửa đổi) (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy định về sàng lọc viên chức theo hướng không gắn với điều kiện “không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp”, mà tập trung tạo cơ chế cạnh tranh trong nội tại, thúc đẩy đội ngũ viên chức không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm.

Điều 29 của Luật Viên chức hiện hành cho thấy đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm việc trong trường hợp viên chức có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị buộc thôi việc theo quy định; không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, kết quả xếp loại chất lượng phải được thông báo đến cá nhân viên chức, công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được lưu vào hồ sơ viên chức.

Sau đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hằng năm, cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc bố trí vào vị trí việc làm cao hơn; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo quy định.

Đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc.

Viên chức bị buộc thôi việc; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định đến mức phải cho thôi việc, sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất thể chế hóa chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, Bộ đề xuất bỏ quy định về biệt phái viên chức để tránh hành chính hóa quản lý viên chức và phân định rõ hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Trường hợp cần thiết cấp có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, trong dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề cập đến việc bổ sung quy định về chuyển đổi số, theo đó thực hiện quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.