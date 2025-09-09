Tấm gương sáng của hai nữ đảng viên 80 năm tuổi Đảng

Một người từng là nữ tiểu đội trưởng kiên trung nơi chiến trường, người là cán bộ phụ nữ nơi hậu phương, dù ở cương vị nào, các nữ đảng viên lão thành ở Hà Tĩnh cũng đều ghi dấu ấn bằng sự cống hiến quên mình và một lòng tin son sắt vào lý tưởng cách mạng. Họ là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Vững vàng nơi hậu phương

Ở tuổi 96, bà Nguyễn Thị Bổng (thôn Chi Quan, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã đi qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bao thăng trầm của đất nước. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, bà vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, càng khẳng định niềm tin son sắt trong trái tim người nữ đảng viên.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công. Bà Nguyễn Thị Bổng, khi đó vừa tròn 16 tuổi đã tham gia tích cực vào các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ, trở thành hạt nhân sôi nổi trong các phong trào. Bà miệt mài dạy chữ cho người dân trong thôn theo phong trào Bình dân học vụ, hun đúc thêm lý tưởng cách mạng trong lòng. Đến năm 1947, khi vừa tròn 18 tuổi, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên Nguyễn Thị Bổng được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Đứng trong hàng ngũ của Đảng, bà Bổng không ngừng phấn đấu, trở thành một trong những cán bộ cốt cán của thôn. Bà vừa tham gia các công tác của Hội Phụ nữ, vừa tiếp tục dạy chữ cho người dân. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà tận tâm giảng dạy, giúp nhiều người nông dân thoát khỏi cảnh mù chữ, tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, bà kết hôn với ông Phạm Văn Bổng, một đảng viên kiên trung. Năm 1953, ông lên đường tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Động viên chồng lên đường ra trận, bà Bổng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của một nữ đảng viên, một mình gánh vác việc gia đình, chăm sóc 4 người con thơ dại.

Bà Nguyễn Thị Bổng kể lại, những năm tháng ấy, tin tức về chồng ở chiến trường rất ít ỏi. Nỗi nhớ thương chồng, sự lo lắng cho tiền tuyến cứ canh cánh trong lòng, nhưng không vì thế mà bà nản lòng. Bà Bổng chia sẻ: “Mình là vợ lính, là đảng viên, không thể yếu đuối được. Chồng ở tiền tuyến chiến đấu, mình ở hậu phương phải vững vàng”.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Phạm Văn Bổng trở về. Cuộc sống gia đình bà dần ổn định, con cái lần lượt trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Đến nay, ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, bà không chỉ là chứng nhân sống của lịch sử, mà còn là người truyền lửa, tấm gương sáng cho các thế hệ con, cháu noi theo.

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ xã Cẩm Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cho biết, dù tuổi cao, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Bổng luôn là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành với Đảng, là chỗ dựa tinh thần và là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ noi theo.

Anh dũng nơi tiền tuyến

Ở tuổi 100, với 80 năm tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Tăng (ở thôn Hưng Nam, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) là một minh chứng sống động cho sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Bà sinh ngày 10/2/1925, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha bà, ông Nguyễn Đình Mỹ, là đảng viên giai đoạn 1930 - 1931, là anh em họ hàng với liệt sĩ Nguyễn Đình Liễn, Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên.

Ở tuổi 100, nữ đảng viên Nguyễn Thị Tăng vẫn còn minh mẫn, là tấm gương sáng cho con cháu. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Ký ức về người chú cộng sản anh dũng, gan dạ như ngọn lửa thắp lên khát vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong trái tim bà. Bà Nguyễn Thị Tăng kể lại: “Chú Liễn lãnh đạo hàng nghìn nông dân kéo ra thị xã Hà Tĩnh, sau đó bị địch bắt và giam cầm. Ngày 2/1/1931, chú bị thực dân Pháp xử chém. Trước khi ra pháp trường, chú đã khẳng khái đạp đổ mâm cơm thịnh soạn của địch rồi hiên ngang bước đi”.

Câu chuyện về người chú đã truyền cảm hứng và thôi thúc bà tiếp nối con đường cách mạng. Ngày 4/6/1947, khi vừa tròn 22 tuổi, bà vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành nữ đảng viên trẻ tuổi nhất làng. Với bí danh chị Du, bà sôi nổi hoạt động trong phong trào nữ dân quân xã Nguyễn Đình Liễn.

Năm 1954, bà Nguyễn Thị Tăng đã dẫn một tiểu đội nữ dân quân gồm 20 người tham gia Chiến dịch Thượng Lào, làm nhiệm vụ gánh gạo, đảm bảo hậu cần. Dưới bom đạn dày đặc, tiểu đội do bà làm tiểu đội trưởng đã vượt qua từng sườn dốc, con suối để tiếp viện cho chiến trường.

Bà Phan Thị Lứ, đồng đội của bà Tăng, xúc động kể lại: “Lúc đó bà Tăng là tiểu đội trưởng, chỉ huy chúng tôi gánh gạo tiếp viện. Dù thời tiết rét cắt da cắt thịt nhưng chúng tôi không dám nhóm lửa vì sợ địch ném bom. Ban ngày gánh gạo, ban đêm ngủ co ro trong rừng nhưng ai cũng lạc quan vì biết mình đang góp sức cho kháng chiến”.

Trở về từ chiến dịch, bà tiếp tục tham gia hoạt động tại địa phương, từ bảo vệ viên (1955 - 1958) đến cán bộ Hội Phụ nữ xã Cẩm Hưng (1958 - 1975). Dù ở cương vị nào, bà Tăng cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu.

Nhận xét về bà Nguyễn Thị Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng Nguyễn Thanh Long cho biết: “Đồng chí Nguyễn Thị Tăng là một đảng viên mẫu mực, suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Tăng cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Hưng”.

Câu chuyện của hai đảng viên cao tuổi Nguyễn Thị Tăng và Nguyễn Thị Bổng là minh chứng sống động cho lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho cách mạng của những người phụ nữ Việt Nam. Họ là những “đóa hoa sen” tỏa ngát hương thơm, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc./.