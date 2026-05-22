Gia Lai tinh gọn bộ máy quản lý rừng, hợp nhất 29 đơn vị

Ngày 21/5, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở đơn vị đặt tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku, Gia Lai.

Lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh tuần tra, kiểm tra rừng trong mùa khô (Ảnh: Phạm Hoàng).

Danh sách 29 ban quản lý rừng phòng hộ được hợp nhất về Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai, gồm: Bắc Ia Grai, Ia Ly, Ia Púch, Ia Mơr, Chư Sê, Nam Phú Nhơn, Chư A Thai, Chư Mố, Ia Tul, Ia Rsai, Mang Yang, Hà Ra, Bắc An Khê, Xã Nam, Đông Bắc Chư Păh, Bắc Biển Hồ, Đức Cơ, Ia Grai, Đak Đoa, Ya Hội, Nam Sông Ba, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Hoài Ân.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc hợp nhất nêu trên nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, bảo vệ rừng theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải chỉ đạo hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ của 29 đơn vị về Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và chấm dứt hoạt động của các đơn vị cũ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.