Chi tiết 230 chỉ tiêu vào công chức với cán bộ không chuyên trách ở Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND các xã, phường thuộc thành phố.

Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu vào làm công chức tại các xã, phường. Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch này áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cuộc sát hạch này nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại UBND các xã, phường trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến điều kiện tiếp nhận vào làm công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức.

Đồng thời, nhóm này cũng cần có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP).

Người hoạt động không chuyên trách cần làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Về phương thức tiếp nhận vào làm công chức, sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Các đơn vị có thẩm quyền tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận qua hình thức vấn đáp.

Điểm sát hạch được tính theo thang điểm 100. Người dự sát hạch phải đạt 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tiếp nhận của từng vị trí việc làm.

Người không trúng tuyển trong kỳ sát hạch tiếp nhận vào công chức không được bảo lưu kết quả điểm sát hạch cho các kỳ sát hạch lần sau.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào công chức từ ngày 15/5 đến ngày 19/5. Bên cạnh đó, hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tổ chức sát hạch vào ngày 26/5.

Chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tiếp nhận vào công chức của Hà Nội xem tại đây.