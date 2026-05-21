Đắk Lắk cắt giảm 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục hành chính

Ngày 21/5, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại được cắt giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính, từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa thay vì yêu cầu bản sao giấy, cơ quan chức năng sẽ tra cứu dữ liệu điện tử.

Không chỉ lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng cũng được rút ngắn thời gian giải quyết. Đáng chú ý, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác được giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày làm việc.

Việc cắt giảm các thủ tục được kỳ vọng sẽ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc cắt giảm quy trình thủ tục hành chính, tỉnh Đắk Lắk rà soát, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phú Yên" dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.