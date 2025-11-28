Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở Quảng Trị

Lễ truy điệu và an táng diễn ra sáng 28/11 tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, các hài cốt liệt sĩ đã được Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khảo sát, tìm kiếm và cất bốc tại bản Chút Mút, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị dâng hương, tri ân các liệt sĩ (Ảnh: Xuân Diện).

Hài cốt liệt sĩ được đưa về khu vực an táng (Ảnh: Xuân Diện).

Kèm theo các hài cốt liệt sĩ còn có nhiều di vật gồm giày, dép, cúc áo, thắt lưng bộ đội, ví, dây thông tin, đài radio…

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Trường Phú đã trình bày điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân tham dự đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 3 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, xã Trường Phú.