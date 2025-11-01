Trình tự giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Nghị quyết 101/2025/UBTVQH15 (gọi tắt là Nghị quyết 101) quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 26/9/2025, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025.

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Nghị quyết 101 dành riêng Chương II gồm 2 điều (Điều 5 và Điều 6) quy định về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố.

Trong đó, Điều 5 Nghị quyết 101 quy định nội dung, trình tự dự kiến người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Theo đó, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Chi hội trưởng các đoàn thể họp với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc này thực hiện sau khi có thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần.

Sau đó, Trưởng Ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì hội nghị gồm toàn bộ thành viên của Ban công tác Mặt trận để thảo luận, dự kiến người của thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Sau khi thảo luận, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổng hợp ý kiến và kết luận hội nghị. Hội nghị thông qua biên bản hội nghị theo mẫu quy định.

Khi đã có kết luận, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố mời cử tri trên địa bàn tham dự hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thành phần mời dự hội nghị gồm: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận; Trưởng thôn, Phó trưởng thôn hoặc Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Trong đó, số lượng cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình có quy định cụ thể.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập.

Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, danh sách dự kiến những người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được thông báo công khai. Cử tri có thể giới thiệu thêm người ứng cử để hội nghị xem xét.

Sau đó, hội nghị thảo luận về những người được dự kiến giới thiệu ứng cử và biểu quyết danh sách chính thức bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm.

Trường hợp có nhiều người cùng được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm thì người được giới thiệu ứng cử được xác định theo kết quả biểu quyết tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng được phân bổ.

Trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì người chủ trì hội nghị lập danh sách những người đó để hội nghị biểu quyết lại và lấy người có kết quả biểu quyết cao hơn mà không cần phải đạt trên 50% tổng số cử tri có mặt.

Trường hợp biểu quyết lại mà kết quả biểu quyết vẫn ngang nhau thì việc có biểu quyết tiếp hay không do hội nghị quyết định.