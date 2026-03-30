Triển khai ki-ốt thông minh, làm thủ tục hành chính chỉ 3-5 phút

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt, triển khai thí điểm mô hình kiosk (ki-ốt) thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, cho biết một số xã, phường đang gặp nhiều áp lực do quá tải hồ sơ và hạn chế về trang thiết bị, công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan mô hình ki-ốt thông minh giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Thanh Tùng).

Việc ra mắt ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử là giải pháp công nghệ toàn diện, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, hiện đại, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Hòa, sau lễ ra mắt, mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm: Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường (Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiên, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân).

“Với mô hình này, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại ki-ốt để quét giấy tờ bản gốc. Hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cho cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi”, ông Hòa nói.

Ông Hòa thông tin thêm, điểm nhấn đột phá của mô hình là khả năng thực hiện các dịch vụ công liên thông với Bộ Công an. Người dân có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ trên một giao diện duy nhất. Các thủ tục có nhu cầu cao như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe cũng được đơn giản hóa tối đa.

Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao hồ sơ có mã QR chỉ mất 3-5 phút tại ki-ốt thông minh (Ảnh: Hoàng Dương).

Hệ thống cho phép người dân gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại cá nhân lên máy, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại đây.

Ki-ốt thông minh còn giúp tự động hóa nhiều bước trong quy trình chứng thực tài liệu, có thể phát hiện và cảnh báo khi người dân vô tình nộp sai loại giấy tờ. Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR, chỉ mất 3-5 phút thao tác, chờ đợi thay vì 15 phút như trước đây.

Ki-ốt thông minh cũng cho phép trả kết quả trực tuyến thông qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn có thể lưu trữ, sử dụng tài liệu thuận tiện hơn.

Đối với cán bộ, hệ thống giúp tự động hóa các khâu hướng dẫn thủ tục và tra cứu hồ sơ, nâng hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp lên gấp 3-5 lần, bảo đảm an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý. Cán bộ hành chính có thể tập trung vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình ki-ốt thông minh (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã được trang bị ki-ốt, nhằm chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ. Sau giai đoạn thí điểm, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ mở rộng mô hình này trên toàn địa bàn, nhằm tạo thuận tiện tối đa cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công.