Trao sinh kế cho hộ nghèo

Tại Tây Ninh, mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, đặc biệt ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận việc làm.

Anh Lê Văn Phước (ấp Bình Châu A, xã Tuyên Bình) là 1 trong 4 hộ được nhận bò giống từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia đình Phước thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, trong khi anh còn chăm lo mẹ già và hai con nhỏ. Nhận được con bò giống, anh Phước xúc động cho biết, được Nhà nước hỗ trợ bò giống, gia đình anh có thêm nguồn sinh kế, có thêm nguồn thu nhập, nhờ vậy, anh cũng có điều kiện chăm sóc mẹ và cho hai đứa con tiếp tục học hành. Với anh Phước, đây không chỉ là tài sản mà còn là động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Lê Văn Phước được địa phương hỗ trợ bò giống (Ảnh: Song Mây).

Không chỉ trao tặng bò giống, xã Tuyên Bình còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và bố trí cán bộ thú y theo dõi, hướng dẫn trực tiếp tại hộ dân. Người dân được trang bị kiến thức từ cách chăm sóc bò, phòng trừ dịch bệnh đến kỹ thuật phối giống để nâng cao hiệu quả sinh sản. Nhờ đó, vật nuôi được chăm sóc đúng kỹ thuật, hạn chế rủi ro và tạo cơ hội tăng đàn.

Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình Hồ Minh Cần cho biết, quá trình xét chọn hộ nhận hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Danh sách hộ nghèo, cận nghèo được rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều, có tổ chức lấy ý kiến người dân và xác nhận của Ban Công tác Mặt trận ấp.

Ngoài tiêu chí thu nhập, địa phương còn xem xét điều kiện chuồng trại, khả năng chăm sóc, tinh thần vươn lên của từng hộ. Tất cả được giám sát bởi MTTQ và các đoàn thể, bảo đảm không xảy ra tình trạng trùng lặp hay bỏ sót đối tượng”.

Ông Hồ Minh Cần cho biết mô hình hỗ trợ bò sinh sản mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều hộ sau khi nhận bò đã tăng thu nhập, thậm chí có hộ đã thoát nghèo nhờ mở rộng quy mô chăn nuôi. Để nâng cao hiệu quả, xã đề xuất tăng cường tập huấn kỹ thuật nuôi, hỗ trợ thêm vật tư chuồng trại và triển khai “luân chuyển bò” - chia sẻ bê con cho hộ nghèo khác.

Hiện xã Tuyên Bình còn 63 hộ nghèo, chiếm 1,29% và 155 hộ cận nghèo, chiếm 3,17%, phấn đấu đến cuối năm có ít nhất 2 hộ thoát nghèo. Trong năm, chương trình hướng tới hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế cho khoảng 39 hộ, góp phần xây dựng nền tảng sản xuất bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bảo Châu