Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ

Dự buổi lễ có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây.

Tại buổi lễ, Bộ Nội vụ sẽ vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.

Kỷ niệm 80 năm thành lập là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa với Bộ Nội vụ, cùng thời điểm 80 năm lập quốc, mừng Cách mạng tháng Tám thành công.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030) sẽ diễn ra hôm nay (Ảnh: Hải Long).

Bộ đầu tiên "khai sinh" cùng nền dân chủ

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã đập tan chính quyền đế quốc và phong kiến tay sai thống trị gần một trăm năm, mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày 28/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra Tuyên cáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Ảnh: TTXVN.

Chính phủ lâm thời có 15 vị Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cơ cấu Chính phủ gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ và Bộ Lao động là 2 bộ đầu tiên được thành lập sau thành công của Cách mạng tháng Tám.

Như vậy, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh ra Bộ Nội vụ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngay từ khi thành lập, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (với nhiều tên gọi như Bộ Lao động, Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội, Bộ Thương binh, cựu binh) đã thể hiện rõ tinh thần tiên phong, đặt nền móng cho nền hành chính của một quốc gia độc lập và thực hiện các chính sách xã hội.

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã luôn giữ vững tinh thần tận tụy, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành tựu trong thời kỳ đổi mới

Nhất là trong thời kỳ thống nhất, xây dựng xã hội chủ nghĩa trên cả nước và thực hiện công cuộc đổi mới từ năm 1975 đến nay, rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được Bộ triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, thành tích to lớn.

Một là, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (vượt mục tiêu giảm 10%) mà 3 đợt tinh giản biên chế trước đây không đạt kết quả.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điển hình trong sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ đã tham mưu quyết liệt để giảm 5 Bộ và cơ quan ngang Bộ, giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ. Xóa bỏ 30/30 Tổng cục và tương đương, cắt giảm hàng nghìn đầu mối cấp Vụ, Cục, Chi cục. Đây là thành tựu đột phá, giúp bộ máy Chính phủ trở nên tinh gọn, giảm tầng lớp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ba là, thực hiện có kết quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 và Kết luận số 48-KL/TWngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: TTXVN).

Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 46%), giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương đương 66,91%), và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Cùng với đó là một cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bốn là, nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.

Năm là, tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; 2021-2030.

Sáu là, chủ trì tham mưu, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp...

Bảy là, chính sách lao động - việc làm đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, kể cả trong giai đoạn nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, đình trệ hay trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tám là, lĩnh vực bình đẳng giới ngày càng được sự chú trọng, quan tâm. Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

Chín là, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng...

Ảnh: Hữu Khoa, Hải Long