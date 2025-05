Hai Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ hưu từ 1/6

Chiều 30/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ , chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 2 Phó Giám đốc Công an thành phố.

Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng nghỉ, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6.

Đại tá Trần Phòng (thứ hai từ trái sang) và Đại tá Phan Văn Dũng (thứ hai từ phải sang) nhận hoa chúc mừng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố, gửi lời chúc mừng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của 2 cán bộ suốt quá trình hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, dù ở cương vị nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng.

Hai cán bộ nêu trên đã cùng lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 14/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 15 lãnh đạo cấp phòng của đơn vị.

Ngày 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an công bố quyết định về việc Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng sẽ nghỉ , chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5.

Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định về việc Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ từ ngày 1/5, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2026.

Ngày 12/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố thông tin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 2 trưởng phòng và 1 phó phòng trực thuộc.