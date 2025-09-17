Bộ Nội vụ tập trung gỡ vướng, bàn giao phần mềm lưu trữ cho địa phương

Từ ngày 18-26/9, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) sẽ tổ chức chuỗi hội nghị giải đáp vướng mắc về văn thư, lưu trữ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tiến hành chuyển giao Phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị nhằm nắm bắt tổng thể tình hình công tác văn thư, lưu trữ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong thực tế vận hành. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam để tạo điều kiện cho đại biểu các tỉnh, thành phố tham dự.

Các vướng mắc về văn thư, lưu trữ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được giải đáp (Ảnh: CVTLT).

Đây là cơ hội để địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trao đổi, đánh giá tổng quan công tác quản lý tài liệu khi thực hiện chính quyền hai cấp, đồng thời thảo luận về việc số hóa tài liệu nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá tình hình thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn II.

Các vấn đề về tổ chức, nhân sự thực hiện công tác văn thư, lưu trữ ở địa phương cũng được đưa ra thảo luận để hình thành các kiến nghị, giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế.

Theo Ban tổ chức, việc chuẩn hóa tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ là điều kiện cần để đảm bảo luồng tài liệu, hồ sơ hoạt động liên thông, minh bạch.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ chuyển giao Phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số để tỉnh, thành triển khai cài đặt, vận hành trên hạ tầng CNTT địa phương. Việc này nhằm hỗ trợ địa phương tiếp cận công nghệ, giảm chi phí, nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và hướng tới hệ thống lưu trữ số đồng bộ trên toàn quốc.

Phần mềm lưu trữ sẽ được chuyển giao đến các địa phương (Ảnh: CVTLT).

Cục đã phối hợp với Tập đoàn FPT và Công ty FSI rà soát, hiệu chỉnh hai phần mềm số hóa để đảm bảo chuẩn đầu ra, phù hợp cấu trúc dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BNV và bàn giao miễn phí cho các địa phương. Đây được xem là một trong những bước đi thực tế nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý lưu trữ nhà nước.

Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác văn thư, lưu trữ ngày càng khẳng định vai trò then chốt, góp phần bảo đảm tính minh bạch, liên thông và khoa học trong quản lý nhà nước, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Các hội nghị do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn thể hiện sự chủ động của cơ quan quản lý trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ hiện đại, toàn diện và bền vững, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.