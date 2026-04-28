Siết điều kiện nhân sự tối thiểu với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Yêu cầu tối thiểu 15 viên chức khi thành lập

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập đưa ra điều kiện về số lượng nhân sự tối thiểu khi thành lập đơn vị. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thông thường phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu được giao là 15 viên chức.

Quy định này được kế thừa từ các nghị định trước đây, đồng thời có điều chỉnh về cách xác định số lượng nhân sự. Thay vì quy định “15 người” như trước, dự thảo chuyển sang yêu cầu “15 viên chức”, làm rõ đối tượng nhân sự phải đáp ứng điều kiện tối thiểu.

Bên cạnh yêu cầu về số lượng, dự thảo cũng quy định rõ việc xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của đơn vị khi thành lập, bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành và nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập thông thường phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu được giao là 15 viên chức (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Linh hoạt với đơn vị tự chủ và lĩnh vực đặc thù

Cùng với việc siết điều kiện về nhân sự, dự thảo Nghị định đưa ra một số trường hợp ngoại lệ. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành, yêu cầu về số lượng viên chức tối thiểu có thể được áp dụng linh hoạt.

Đáng chú ý, với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng người làm việc không quy định cứng mà được xác định theo đề án thành lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo giải trình của cơ quan soạn thảo, việc quy định theo hướng này nhằm bảo đảm phù hợp với mức độ tự chủ của đơn vị, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị chủ động trong tổ chức bộ máy và sử dụng nhân sự.

Gắn với điều kiện thành lập và sắp xếp hệ thống

Điều kiện về nhân sự là một trong các tiêu chí được đặt ra khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo Nghị định quy định việc thành lập phải đáp ứng các điều kiện về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch, cũng như yêu cầu về số lượng người làm việc tối thiểu.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó việc không bảo đảm điều kiện hoạt động, bao gồm cả tiêu chí về nhân sự và mức độ tự chủ tài chính, có thể là căn cứ để xem xét tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị.

Ngoài ra, dự thảo đặt ra nguyên tắc đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Theo báo cáo rà soát của Bộ Nội vụ, các nội dung của dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị.