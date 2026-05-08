Cà Mau kiến nghị gỡ vướng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 7/5, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các xã, phường để sơ kết một năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.

Ông Nhứt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã được phát huy rõ nét, đảm bảo tính chủ động, quyết liệt trong điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện đối với lĩnh vực được phân công.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Điều này giúp họ chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xã Hưng Hội cùng các xã, phường khác tham dự họp trực tuyến với UBND tỉnh Cà Mau sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, bộ máy sau sắp xếp đã được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt. Các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao việc mô hình chính quyền 2 cấp không làm gián đoạn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ cơ bản được duy trì ổn định, tạo tâm lý yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Cà Mau cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ ở một số nơi đã xuống cấp, thiếu đồng bộ.

Nguồn nhân lực cấp xã về công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu. "Hiện nay số lượng nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã tăng rất nhiều so với trước đây, do đó công tác phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ đôi lúc chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu," đại diện UBND tỉnh Cà Mau cho biết.

Để khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa hiệu quả của mô hình, đại diện UBND tỉnh Cà Mau đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm và cách làm hay. Tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, chủ động cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp.

Nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được đặt lên hàng đầu, với việc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc giao một đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải gắn với vị trí việc làm, năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của từng cá nhân. "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành", đại diện UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Cán bộ trung tâm hành chính công xã ở tỉnh Cà Mau phục vụ việc làm giấy tờ của người dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế cho địa phương và hướng dẫn khung biên chế cấp xã, vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức địa phương; Bộ Tư pháp nâng cấp cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để đảm bảo ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, Cà Mau cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu điều chỉnh thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính có khối lượng hồ sơ lớn hoặc tính chất phức tạp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để hỗ trợ tự động hóa trong xử lý hồ sơ, giảm áp lực cho đội ngũ thực hiện.