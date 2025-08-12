Quyền hạn của xã, phường trong cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Ngày 12/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền về việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung quyết định, tỉnh Thanh Hóa phân cấp cho UBND các xã, phường có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

UBND cấp xã, phường là đơn vị cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke (Ảnh minh họa: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan.

UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung được phân cấp; báo cáo định kỳ hàng năm đến UBND tỉnh các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được phân cấp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8 và thay thế quyết định số 03/2019/QĐ-UBND năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về nội dung nêu trên.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hiện nay việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh đã hoàn thành, 166 đơn vị hành chính cấp xã đã hoạt động từ 1/7.

Với số lượng đơn vị hành chính lớn, tại các xã đều được bố trí phòng Văn hóa - Xã hội và một số phòng chuyên môn khác có liên quan.

Trong khi đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực nên việc đảm nhiệm thêm nhiệm vụ kiểm tra thực tế, thẩm định, cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ dẫn đến các nhiệm vụ khác không được xử lý kịp thời.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định, việc giao quyền cho cấp xã cũng đồng nghĩa với việc tăng cường trách nhiệm chính quyền địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn, đảm bảo các quy định được tuân thủ chặt chẽ. Đồng thời, việc phân cấp cho xã, phường sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.