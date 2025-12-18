Phúc Khánh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5-3,5%

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và người dân các dân tộc xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Mô hình trồng cam giúp người dân Phúc Khánh nâng cao thu nhập (Ảnh: Vân Khánh).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 8 lần so với năm 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,6 triệu đồng/năm, tăng 13,9 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,91%/năm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đảng bộ xã Phúc Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 20 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5-3,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75% trở lên. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 75,38%.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra đó là phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội...

Vân Khánh