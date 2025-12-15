Phú Thọ ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Quyết định được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành, nhằm thống nhất công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Theo Quyết định, Quy chế kèm theo quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được quản lý theo đúng quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định của Chính phủ, bảo đảm sự tôn nghiêm, bền vững và phù hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được bảo đảm sự tôn nghiêm, bền vững và phù hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” (Ảnh: Dương Nguyên).

Quy chế xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý chung, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất. Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Quy chế cũng làm rõ nội dung quản lý đối với từng loại công trình. Đối với đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên quản lý, bảo vệ, chăm sóc cảnh quan, giữ gìn vệ sinh, bảo đảm không gian trang nghiêm; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, nhân dân đến thăm viếng; phục vụ chu đáo các lễ viếng, tưởng niệm theo kế hoạch. Việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình này phải được xây dựng kế hoạch hằng năm và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Riêng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng quản lý.

Đối với nghĩa trang liệt sĩ, Quy chế quy định cụ thể từ việc xây dựng nội quy quản lý, lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ, danh sách từng phần mộ liệt sĩ đến việc tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị bàn giao. Công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ, cảnh quan nghĩa trang phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm sạch đẹp, trang nghiêm.

Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, xác nhận thông tin liệt sĩ, phục vụ các đoàn đại biểu trong các dịp kỷ niệm, sự kiện chính trị - xã hội, cũng như việc phối hợp giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng hợp pháp của thân nhân.

Đối với mộ liệt sĩ, Quy chế yêu cầu việc chăm sóc, quản lý, sửa chữa, tu bổ phải được thực hiện thường xuyên; mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang phải được xây dựng thống nhất về kích thước, quy cách theo quy định của Chính phủ. Việc đính chính thông tin trên bia mộ, kiểm tra thông tin vị trí mộ, tình trạng hài cốt, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao mẫu hài cốt đều phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Về kinh phí thực hiện, Quy chế nêu rõ nguồn kinh phí quản lý, đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí ngân sách hoặc huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các công trình xuống cấp thuộc phạm vi quản lý.

UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí ngân sách hoặc huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các công trình xuống cấp thuộc phạm vi quản lý (Ảnh: Dương Nguyên).

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành nội quy, giữ gìn, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; không tự ý xây dựng, cải tạo, di dời hay làm thay đổi hiện trạng, thiết kế, mỹ quan và thông tin trên bia mộ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2025 và thay thế các quyết định trước đây của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Hòa Bình về cùng nội dung, nhằm thống nhất quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Lê Đức Hạnh