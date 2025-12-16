Phụ nữ Phúc Khánh thoát nghèo nhờ trồng dâu nuôi tằm

Từ năm 2018, gia đình chị Ngô Thị Diên ở thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh bắt đầu phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm. Là một trong những gia đình tiên phong trồng dâu nuôi tằm nên thời gian đầu, gia đình chị gặp không ít khó khăn.

Theo chị Diên, kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm khó nhất nằm ở việc quản lý môi trường nuôi tằm (nhiệt độ, độ ẩm) và chất lượng trứng giống. Kết hợp với quy trình sản xuất lá dâu sạch, ổn định, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm để xử lý bệnh tật và đảm bảo tằm phát triển tốt, cho kén chất lượng cao.

“Nuôi tằm đòi hỏi sự tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về môi trường. Nhất là phải luôn đảm bảo khu nhà nuôi tằm sạch sẽ, nhiệt độ vừa phải cho tằm phát triển. Khi cho ăn thì lá dâu phải xanh, sạch, đảm bảo chất dinh dưỡng tằm nhả tơ, kết kén chất lượng, có màu trắng tươm. Nếu như lá dâu cho tằm ăn dính thuốc bảo vệ thực vật thì có thể sẽ hỏng hết cả lứa tằm”, chị Diên chia sẻ.

Nghề trồng dâu nuôi tằm giúp gia đình chị Diên có thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/năm (Ảnh: Bích Hợp).

“Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, nghề trồng dâu nuôi tằm luôn tất bật, bận rộn nhưng đổi lại người dân có việc làm và thu nhập ổn định. Từ những lứa tằm thử nghiệm ban đầu, cho đến nay gia đình chị Diên đã phát triển lên quy mô hơn 2ha trồng dâu, nuôi 10 vòng tằm mỗi năm, cho thu hoạch khoảng 2 tạ kén, đạt giá trị hơn 200 triệu đồng/năm.

Chị Diên cho biết, trồng dâu nuôi tằm mất nhiều thời gian, luôn chân luôn tay từ sáng đến tối nhưng lại cho hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác ở địa phương. Đặc biệt là hàng sản xuất ra đến đâu có thương lái đến tận nhà thu mua đến đấy, nên có thể rất yên tâm về đầu ra sản phẩm.

Không chỉ phát triển cho riêng mình, chị Diên còn vận động nhiều hộ dân ở Phúc Khánh cùng tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế. Đến nay trong thôn Cóc Khiểng đã có tới 15 gia đình tham gia. Nâng diện tích trồng dâu ở địa phương lên 12ha, và trong thời gian tới, diện tích trồng dâu sẽ tiếp tục tăng lên, bởi các hộ dân đều đang phát triển mạnh mô hình này.

Mô hình nuôi tằm lấy kén của gia đình chị Vi Thị Tuyến (Ảnh: Vân Thảo).

Dù khá bận rộn nhưng chị Diên sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm cho người dân có nhu cầu tìm hiểu. Chị Diên cung cấp con giống, cây giống và kỹ thuật nuôi trồng, nhờ đó các gia đình tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm đều thuận lợi, không vướng phải những rủi ro.

Chị Vi Thị Tuyến, một người dân tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Phúc Khánh cho biết, trước đây gia đình chỉ trồng ngô, sắn và một số cây hoa màu khác nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được chị Diên hướng dẫn, hỗ trợ, gia đình chị đã chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng dâu.

Nhờ đó, gia đình chị Tuyến có nguồn thu nhập ổn định, không còn khó khăn như trước. “Gia đình tôi cũng mới tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm, được chị Diên hỗ trợ giúp đỡ từ con giống, cây giống, đến kỹ thuật trồng, thu hoạch dâu, chăm sóc tằm, khai thác kén…, đều được chị Diên hướng dẫn tận tình chu đáo. Đến nay, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo”, chị Tuyến cho hay.

Nhận thấy tiềm năng của mô hình này, xã Phúc Khánh đã hình thành vùng trồng dâu tập trung với hàng chục ha, thu hút hàng trăm hộ tham gia nuôi tằm. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về phòng trừ bệnh cho tằm, kỹ thuật chăm sóc dâu theo hướng an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng kén. Nhờ đó, mô hình trồng dâu nuôi tằm giúp nhiều hộ dân nơi đây nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai