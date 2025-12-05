Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng tốc từng giờ, hoàn thành 27 Nghị định

Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ nhằm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thể chế và các yêu cầu cấp bách cần hoàn thành từ nay đến hết tháng 12.

Nhấn mạnh đây là thời điểm "nước rút", Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải làm việc với tinh thần "chiến dịch", tăng tốc từng giờ, từng ngày, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là 27 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng.

Khối lượng công việc khổng lồ và tinh thần "chiến dịch"

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết chỉ trong tháng 10 và 11, Bộ đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 báo cáo, đề án, tờ trình; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, 4 nghị quyết và 5 quyết định của Thủ tướng.

Ngay sau buổi làm việc tháng 11 của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, Bộ đã trình và được Chính phủ ban hành 4 nghị định quan trọng, gồm nghị định về lương tối thiểu theo hợp đồng lao động; nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; nghị định về phân loại đơn vị hành chính và nghị định quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND cùng trình tự thủ tục phê chuẩn các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của Bộ Nội vụ thời gian qua, nhất là trong xây dựng hệ thống nghị định - nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025. Tuy vậy, lãnh đạo Chính phủ thẳng thắn cho rằng khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi Bộ phải nỗ lực hơn nữa và làm việc với tinh thần cao hơn để hoàn thành đúng tiến độ.

"Đây là thời điểm nước rút. Thời gian còn lại được coi như chiến dịch, nếu không nhanh, không quyết liệt, không tập trung cao độ thì không xong được việc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà bày tỏ sự chia sẻ với Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình vì khối lượng công việc của ngành Nội vụ rất rộng, từ tổ chức nhà nước, xã hội, đến những lĩnh vực cốt lõi như lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội, có phạm vi ảnh hưởng rất lớn.

Yêu cầu chất lượng và tiến độ cụ thể

Theo kế hoạch, trong tháng 12, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành tổng cộng 27 văn bản để hướng dẫn thi hành các Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Luật Cán bộ, công chức 2025, Luật Việc làm (có hiệu lực từ 1/1/2026) và các luật, kết luận khác có liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải có phương pháp làm việc rất sát sao, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả. Bà giao lộ trình hoàn thành đối với từng nhóm nghị định cụ thể theo các mốc thời gian 7/12, 15/12 và 25/12. Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình được giao căn cứ vào đó để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng lãnh đạo phụ trách, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải có phương pháp làm việc rất sát sao, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý về chất lượng của các dự thảo nghị định, nhấn mạnh cần rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, côngchức - yếu tố then chốt quyết định chất lượng thực thi.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Nghị định về thị trường lao động phải đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sàn giao dịch việc làm phải vận hành "thật".

Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính

Bên cạnh khối lượng lớn về thể chế, Phó Thủ tướng xác định hai nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách khác của tháng 12.

Thứ nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Phó Thủ tướng cho biết tuần tới sẽ trực tiếp rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội, duyệt lại phim tài liệu, kịch bản chương trình, cũng như tiến độ công tác lễ tân, tuyên truyền, trưng bày. Bà đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ sát sao, bám nắm, đôn đốc chuẩn bị thật kỹ để Đại hội được tổ chức chu đáo, chất lượng và ấn tượng.

Thứ hai, Bộ Nội vụ phải tập trung chủ trì, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ Nội vụ phải đi đầu trong việc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các vướng mắc, bám sát tình hình để xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến vấn đề thủ tục hành chính, không chỉ thủ tục đối với người dân mà cả thủ tục nội bộ, gây phiền hà không cần thiết. Phó Thủ tướng dẫn chứng trường hợp tại Đà Nẵng, một đơn vị phải xác nhận đến 7.000 trường hợp chỉ để chứng minh nơi sinh của sinh viên, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư đã có đủ.

"Điều này cho thấy sự bất cập trong quy trình nội bộ, gây phiền hà không cần thiết và cần sớm được chấn chỉnh. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được tự ý ban hành thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính trong tháng 12 (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để hoàn thành việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập và trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, Văn phòng Chính phủ và ngay trong nội bộ các đơn vị thuộc Bộ.

"Cần thay đổi phương pháp phối hợp làm sao đảm bảo yêu cầu tốt hơn, nhất là khi cao điểm thực hiện các nhiệm vụ. Áp lực chính là động lực để làm việc. Trách nhiệm chính trị và quyết tâm phải được đặt lên hàng đầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu lãnh đạo Bộ phải trực tiếp vào cuộc, xắn tay vào để công việc chạy, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xây dựng thể chế trong năm 2025 - nhiệm vụ then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính trong giai đoạn tiếp theo.