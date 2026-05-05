Cà Mau mở rộng nguồn tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày 4/5, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa có kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo kế hoạch, Cà Mau phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030 đạt 80% và từ năm 2030 đến năm 2035 đạt 100% tỉ lệ cán bộ là người DTTS như sau:

Đối với cấp tỉnh dự kiến bố trí tối thiểu 3%-5% tổng số biên chế được giao.

Ở cấp xã, bố trí tối thiểu 5% đến 50% tổng số biên chế được giao tùy vào xã đó có tỷ lệ người DTTS ít hay nhiều.

Tại các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân tộc, Cà Mau cho biết, bố trí tối thiểu 20% tổng biên chế được giao của Sở Dân tộc và Tôn giáo; còn các phòng, ban chuyên môn thuộc HĐND và UBND cấp xã, ưu tiên bố trí cán bộ người DTTS thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc.

Cán bộ, công chức cấp xã ở Cà Mau làm việc tại trung tâm hành chính (Ảnh minh họa: H.H).

Về cơ cấu cán bộ người DTTS, Cà Mau cho biết, Sở Dân tộc và Tôn giáo phải có ít nhất một vị trí giữ chức danh cấp trưởng hoặc cấp phó, hoặc một vị trí được quy hoạch hoặc giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý là người DTTS.

Bố trí tối thiểu 10% ở cấp tỉnh trên tổng số cán bộ người DTTS của tỉnh và tối thiểu 20% ở cấp xã trên tổng số cán bộ người DTTS của xã; còn đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương có từ 30% cán bộ người DTTS trở lên phải bảo đảm có viên chức quản lý người DTTS.

Để đạt các mục tiêu đề ra, theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh sẽ gắn công tác tạo nguồn cán bộ người DTTS với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngành, lĩnh vực và quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực về giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, lâm nghiệp và các lĩnh vực trực tiếp phục vụ phát triển vùng có đông đồng bào DTTS.

Một trong những giải pháp là Cà Mau thực hiện có hiệu quả chính sách ưu tiên trong tuyển dụng bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; mở rộng nguồn tuyển dụng đối với người học theo chế độ cử tuyển, người đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, người có kinh nghiệm làm việc trong khu vực ngoài công lập để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng có đông đồng bào DTTS.

Tỉnh cũng bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS đúng chuyên môn, vị trí việc làm; bảo đảm cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp để phát huy vai trò của nhóm đối tượng này.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ này, tỉnh sẽ thực hiện chính sách luân chuyển, điều động, rèn luyện thực tiễn có thời hạn đối với cán bộ người DTTS, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, gắn luân chuyển với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lâu dài.