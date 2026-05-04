Đề xuất chính sách cho cán bộ nghỉ việc sau kiện toàn Ban CHQS cấp xã

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách, chế độ với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc do tổ chức lại bộ máy.

Khoảng 83 người dự kiến nghỉ việc sau sắp xếp

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ, việc xây dựng chính sách xuất phát từ yêu cầu tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết 66.12/2026/NQ-CP. Theo đó, mô hình mới quy định chỉ huy trưởng có thể là sĩ quan quân đội chính quy, trong khi phó chỉ huy trưởng và trợ lý là công chức.

Quá trình triển khai tại các địa phương cho thấy phát sinh một số trường hợp không còn vị trí việc làm hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn để tiếp tục bố trí. Đây là lý do Bộ Nội vụ đề xuất ban hành nghị quyết riêng để giải quyết chế độ đối với nhóm đối tượng này.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp từ các địa phương, cả nước dự kiến có khoảng 83 người thuộc diện nghỉ việc do sắp xếp lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trong đó, nhóm đã được tuyển dụng vào công chức chiếm phần lớn, gồm các trường hợp không đủ điều kiện chuyển sang quân đội hoặc không có vị trí công tác phù hợp để bố trí.

Ngoài ra, còn có nhóm chưa đủ tiêu chuẩn để được tuyển dụng vào công chức theo quy định mới. Các trường hợp này đều có điểm chung là không thể tiếp tục làm việc trong mô hình tổ chức sau sắp xếp.

Cả nước dự kiến có khoảng 83 người thuộc diện nghỉ việc do sắp xếp lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).

Áp dụng chính sách tinh giản, bình quân 300 triệu đồng/người

Dự thảo nghị quyết quy định 2 nhóm chính sách tương ứng với từng đối tượng. Đối với những người đã được tuyển dụng vào công chức, chính sách áp dụng theo quy định về tinh giản biên chế tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Trong khi đó, các trường hợp chưa được xác định là công chức được áp dụng chính sách tương tự người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tính toán chế độ được thực hiện dựa trên thời gian công tác và mức tiền lương, phụ cấp hiện hưởng. Đáng chú ý, thời gian làm việc trước đó, bao gồm cả giai đoạn là người hoạt động không chuyên trách, được xem xét để tính hưởng chính sách trong một số trường hợp nhằm đảm bảo quyền lợi.

Đối với các trường hợp có thời gian công tác lẻ, dự thảo quy định cách làm tròn để tính trợ cấp, trong đó từ 1 đến dưới 6 tháng được tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 1 năm.

Về tiền lương làm căn cứ, mức hưởng được xác định trên cơ sở tiền lương và phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ việc. Riêng một số đối tượng không đủ điều kiện công chức, mức tính có thể căn cứ vào tiền lương hoặc phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, với khoảng 83 người thuộc diện nghỉ việc, kinh phí chi trả dự kiến khoảng 24,9 tỷ đồng, tương ứng bình quân khoảng 300 triệu đồng mỗi người. Nguồn kinh phí này do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Dự thảo cũng đặt ra một số ràng buộc nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách. Cụ thể, nếu trong thời gian 60 tháng kể từ khi nghỉ việc, người đã nhận trợ cấp được tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách hoặc trở lại làm việc ở vị trí không chuyên trách, thì phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Theo dự kiến, việc giải quyết chế độ cho các trường hợp nghỉ việc sẽ được các địa phương thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành, với thời hạn hoàn thành muộn nhất là ngày 1/9.