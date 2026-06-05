Sáng 5/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị đã bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới. Cụ thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới (Ảnh: Hải Nguyễn).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã bầu bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Công đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở Thanh Hóa. Ông là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV. Ông Tuấn là cán bộ đi lên và trưởng thành từ công tác Đoàn, từng trải qua nhiều vị trí như Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đầu năm 2021, ông Tuấn trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Đến tháng 7/2022, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, tháng 7/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.