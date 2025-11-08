Nữ cán bộ bỏ việc nhà nước khởi nghiệp cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng

Ngày mới không bắt đầu từ đồng hồ báo thức

“Tại sao đang có công việc ổn định lại nghỉ việc?”; “Có một vị trí tốt như vậy vẫn còn rẽ hướng”… là những câu hỏi chị Chu Thị Thu (Hà Nội) nhận được nhiều nhất từ đồng nghiệp cũ, gia đình khi đưa ra quyết định táo bạo ở tuổi 36.

Khi ấy vào tháng 3 sau Tết Nguyên đán, chị đặt bút viết đơn xin nghỉ việc chủ động, không thuộc diện tinh giản biên chế hưởng chế độ. Sở dĩ đưa ra quyết định nhanh chóng, quyết liệt như vậy bởi nữ viên chức muốn tìm những điều mới mẻ sau hơn thập kỷ gắn bó với khu vực công.

Thay vì do dự, toan tính quá nhiều sau khi nghỉ việc, chị Thu lại quyết đoán và tự tin bước chân vào thị trường lao động với kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy trong suốt thời gian qua.

Chị Thu đi khảo sát khảo sát công trình ở Ninh Bình (Ảnh: NVCC).

Những tháng này 8h vào làm việc, 5h30 rời công sở của chị khép lại. Chị chọn làm tự do trong lĩnh vực địa chất thủy văn, tài nguyên nước – thế mạnh mà chị đã làm việc, tích lũy từ khi tốt nghiệp.

Với vai trò làm tư vấn độc lập, công việc của chị là hỗ trợ cho các đơn vị khai thác nước dưới đất hoặc nước mặt như trạm cấp nước, công ty khai thác giếng khoan… Khi khai thác ở mức nước quy định, doanh nghiệp phải xin giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền. Và chị làm đơn vị trung gian hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục này.

Sau khi chuyển việc, cuộc sống của chị đổi khác hoàn toàn. Chị dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, làm bánh, cắm hoa… Những việc giản đơn mà lâu nay chị đã bỏ lỡ vì công việc quá bận.

Điện thoại của chị Thu cũng đã không phải lên hàng loạt báo thức buổi sáng. Công việc tự do giúp chị có những ngày "chơi dài", nhưng cũng có những đêm thức trắng để làm kịp hồ sơ cấp phép.

Thu nhập cách biệt

Khi tự chủ công việc, chị có thể lựa chọn phần việc yêu thích và từ chối các hợp đồng không vừa ý. Làm việc với đối tác trên tinh thần hợp tác, nữ chuyên gia cảm nhận được sự tôn trọng, không có sự phân biệt cao – thấp.

“Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy rằng công việc mới có nhiều thuận lợi, mang lại sự tự do, chủ động trong cuộc sống”, chị Chu Thị Thu chia sẻ.

Công việc của chị chủ yếu làm việc tại nhà. Thỉnh thoảng, chị sẽ có những chuyến đi khảo sát vị trí hay những buổi ngồi trước hội đồng giải trình những báo cáo của mình.

Chuyến đi khảo sát thăm dò nước dưới đất ở Lạng Sơn (Ảnh: NVCC).

Sau khi hoàn thiện hồ sơ cấp phép, chị sẽ nhận về một khoản thù lao. Thời gian thực tế làm chuyên môn dao động 3-7 ngày, tùy tính chất phức tạp của công việc. Chủ yếu chị phải chờ đợi thời gian thẩm định, sửa đổi, bổ sung… trước khi hoàn tất giấy phép.

“Nếu nhận nhiều việc hơn thì thu nhập sẽ cao hơn. Trung bình thù lao cho những bộ hồ sơ đơn giản 10-20 triệu đồng, nếu hợp đồng phức tạp có thể lên đến 70 triệu đồng. Việc nọ gối việc kia, có những tuần thì rảnh rỗi nhưng có thời gian lại rất tất bật”, nữ chuyên gia chia sẻ nhịp độ công việc hiện tại.

Thu nhập mỗi tháng có nhiều biến động. Chị Thu tiết lộ, nếu chia đều các tháng thì mức lương tôi có thể dao động khoảng 30 triệu đồng. Mức này đang cao hơn rất nhiều so với thời gian làm phó phòng của một đơn vị sự nghiệp với hệ số 3,33 và phụ cấp.

Nữ tư vấn viên đang theo đuổi ngành tài nguyên nước – ngạch nhỏ trong hệ thống nghề nghiệp. Vì người hoạt động chuyên sâu và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này không nhiều nên cơ hội việc làm với chị vẫn còn rất nhiều và ít cạnh tranh.

“Nghề này không thể phát triển rực rỡ, nhưng cũng giúp tôi có nguồn thu nhập khá”, chị Thu chia sẻ.

Công việc tự do mang lại cho chị nhiều hứng thú (Ảnh: NVCC).

Chính vì vậy, tháng 7 vừa qua, chị cùng 2 cộng sự đã thành lập một công ty tư vấn trong lĩnh vực này. May mắn, công ty luôn nhận được sự tin tưởng của đối tác.

Từ câu chuyện của bản thân mình, chị cũng nhận được nhiều tâm sự của những công chức, viên chức khác trước quyết định chuyển việc. Họ lo sợ thất nghiệp, áp lực khi bước chân vào khu vực tư nhân.

Với bản thân chị, công việc trước đây đã trang bị cho chị kiến thức, kỹ năng vững chắc. Vì vậy, bây giờ khi tiếp tục làm chuyên ngành này, chị rất vững tin.

Chị Thu cho rằng, với những người có năng lực, chuyên môn thì sẽ tự tin khi bước vào khu vực làm việc mới. Ngược lại, những người chưa vững nghề có thể bị ngợp khi bước chân vào thị trường tư đầy sôi động hoặc hẫng hụt vì phải học lại từ đầu khi không làm đúng chuyên ngành.

Dù làm bất cứ nơi đâu, chị tâm niệm rằng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm vững vàng thì có thể đạt được thu nhập ổn định, phát triển nghề nghiệp.