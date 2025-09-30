Nhu cầu thuê nhà ở công vụ tăng 45 lần, đề xuất mở rộng đối tượng thuê

Nội dung trên được nêu trong Tờ trình Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo Bộ Xây dựng, trước nhu cầu tăng đột biến, nhiều địa phương đề nghị bổ sung chính sách cho phép cán bộ, công chức, viên chức đều được thuê nhà công vụ, đồng thời quy định cụ thể về diện tích và định mức trang thiết bị nội thất.

Đề xuất này nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, trong bối cảnh nhiều cán bộ phải di chuyển nơi ở và chỗ làm việc. Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng xây dựng chính sách hỗ trợ, trên cơ sở đó Bộ thu thập báo cáo từ các địa phương để hoàn thiện phương án.

Nhu cầu thuê nhà ở công vụ tăng gấp 45 lần so với trước sắp xếp bộ máy (Ảnh minh họa: Thái Bá).

Nhà cách nơi làm việc 30 km vẫn được thuê công vụ

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xác định đối tượng thuê là cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình vẫn được xét thuê nếu khoảng cách từ nhà ở đến địa điểm làm việc (gồm trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện) từ 30 km trở lên tại khu vực đồng bằng và từ 15 km trở lên tại khu vực miền núi.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm chỗ ở gần nơi làm việc cho lực lượng phải di chuyển chỗ ở khi sắp xếp, giúp ổn định đời sống và yên tâm công tác.

Hai loại hình nhà công vụ

Dự thảo nêu hai loại hình nhà ở công vụ có thể bố trí cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, cùng công chức, viên chức tại địa phương thuộc diện sắp xếp:

Căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 45 m2 đến dưới 60 m2, thiết kế khép kín với các không gian chức năng (phòng khách, phòng ngủ, bếp, vệ sinh, ban công/lô gia), phù hợp Quyết định 11/2024/QĐ-TTg về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ.

Nhà liền kề cấp IV diện tích sử dụng từ 24 m2 đến dưới 48 m2, 1 tầng, mỗi căn có công trình phụ khép kín, đáp ứng yêu cầu tối thiểu diện tích sử dụng từ 24 m2/căn.

Định mức kinh phí tối đa để trang bị nội thất cho mỗi căn nhà ở công vụ theo các loại hình trên là 80 triệu đồng.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai trên phạm vi cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị nội thất; đồng thời tổ chức phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo pháp luật về nhà ở, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương.

Hiện dự thảo được Bộ Xây dựng công bố trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và người dân.