Nghệ An dự chi 577 tỷ đồng đảm bảo nơi làm việc, nơi ở cho cán bộ xã

Ngày 30/3, thông tin từ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thông qua chủ trương xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án được thông qua, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ chi hơn 577 tỷ đồng nhằm tập trung giải quyết vấn đề nhà công vụ, bảo đảm điều kiện làm việc ổn định, lâu dài cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều cán bộ hiện vẫn phải thuê trọ trong dân, điều kiện sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn.

Khu nhà lắp ghép do cán bộ xã Nhôn Mai, Nghệ An tự bỏ kinh phí thực hiện để ổn định nơi ăn, chốn ở khi làm việc cách nhà hàng trăm cây số (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với 43 xã miền núi đặc biệt khó khăn, kinh phí thực hiện dự án dự kiến 368,5 tỷ đồng. Đây là những xã miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, điều kiện giao thông đặc biệt khó khăn, trụ sở làm việc thiếu nghiêm trọng, một cơ quan phải chia ra nhiều địa điểm làm việc khác nhau, chưa có nhà công vụ.

Tại các xã này, tỉnh ưu tiên xây mới hoặc cải tạo tổng thể trụ sở làm việc kết hợp nhà lưu trú công vụ.

Đối với 22 xã miền núi khó khăn đã có trụ sở làm việc nhưng quy mô nhỏ, xuống cấp, không đáp ứng biên chế sau sắp xếp, thiếu phòng chức năng và nhà công vụ, Nghệ An dự kiến bố trí 126 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sử dụng để xây bổ sung diện tích còn thiếu và cải tạo, mở rộng trụ sở cho các xã.

Theo đề án, cơ quan chức năng cũng dự kiến bố trí 82,5 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại trụ sở và bổ sung một số công trình tại 23 xã thuộc khu vực trung du, đồng bằng nằm ở vùng chuyển tiếp, điều kiện giao thông tương đối thuận lợi, trụ sở chưa đồng bộ, thiếu diện tích và phòng chức năng.

42 xã, phường còn lại của tỉnh Nghệ An không đề xuất kinh phí cải tạo, nâng cấp. Đây là những địa phương điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh, trụ sở cấp xã hoặc cấp huyện cũ đã đạt chuẩn.

Sau khi đề án được phê duyệt và bố trí kinh phí, dự kiến từ quý II/2026 đến quý I/2027, các địa phương với vai trò là chủ đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện sẽ tổ chức triển khai xây dựng và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.