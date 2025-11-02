Nghệ An còn 8 xã chưa lập phòng chuyên môn

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tỉnh Nghệ An đã sắp xếp 403 đơn vị hành chính cấp xã thành 121 đơn vị hành chính cấp xã mới. Có 9 xã không thuộc diện sắp xếp gồm: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh và Châu Bình.

Khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, theo hướng dẫn, 121 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập đã thành lập các phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) và Phòng Văn hóa - Xã hội.

Cán bộ xã Lượng Minh (Nghệ An) chi trả các chế độ chính sách đến người dân (Ảnh minh họa: V. Hùng).

Các đơn vị cấp xã này cũng đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã.

Đối với các xã không thuộc diện sắp xếp, chỉ có xã Châu Bình đã hoàn tất việc thành lập các phòng chuyên môn. 8 xã còn lại chưa thành lập các phòng chuyên môn, dẫn tới hoạt động của UBND xã gặp không ít khó khăn.

Tại phiên họp ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và thống nhất hướng trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương thành lập phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các xã không sắp xếp.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ Nghệ An đã có công văn hướng dẫn quy trình thành lập phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 8 xã không thực hiện sắp xếp nói trên.

Theo hướng dẫn, các xã này sẽ thành lập 3 phòng chuyên môn trực thuộc UBND xã, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội. Cùng với đó, sẽ thành lập 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc 8 địa phương nói trên.

UBND các xã có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận phụ trách lĩnh vực nội vụ xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã. Sau khi xây dựng đề án, UBND các xã sẽ trình HĐND xã xem xét, thông qua nghị quyết về việc thành lập các phòng chuyên môn.

Chủ tịch UBND xã ban hành các quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

UBND xã căn cứ quy định của pháp luật và các hướng dẫn có liên quan ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.