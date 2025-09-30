Nâng cao năng lực xử lý giải phóng mặt bằng cho công chức phường, xã

Ngày 30/9, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp cùng Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp - Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Sở Nội vụ TPHCM và trực tuyến đến UBND 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo UBND một số phường, công chức phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến các đầu cầu là UBND 168 xã, phường, đặc khu để hướng dẫn cán bộ chuyên môn cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết mục tiêu của hội nghị là nâng cao kiến thức nghiệp vụ, cập nhật cho công chức, viên chức các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với UBND cấp xã.

Đồng thời, tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ giải phóng mặt bằng giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thời gian qua.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM, cho biết hội nghị tập huấn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức với 6 chuyên đề xoay quanh các nội dung chính như: công tác xác định giá đất; công tác quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác (quy trình, cơ sở, định mức...); công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng; công tác thẩm định phương án bồi thường...

Theo ông Thắng, Sở đã soạn thảo tài liệu cơ bản về các nội dung này và phổ biến đến các đơn vị cấp xã. Do đó, ông gợi ý tập trung trình bày những vấn đề cốt lõi, giải đáp các tình huống cụ thể phát sinh mà cán bộ cấp xã gặp phải trong quá trình giải quyết các hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, chuyên gia là lãnh đạo các phòng chuyên môn của 2 sở trình bày các kiến thức nền tảng trong quy trình giải phóng mặt bằng. Sau mỗi chuyên đề, các địa phương trình bày khó khăn thực tế gặp phải và được các chuyên gia giải đáp từng vấn đề, hướng dẫn cách thức thực hiện theo quy định mới...

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng đi vào hoạt động có nhiều điểm sáng nhưng vẫn còn một số khó khăn. Qua thực tiễn khảo sát các xã, phường, đặc khu cho thấy công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công tồn tại nhiều vướng mắc.

Do đó, Thành ủy, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở ngành tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề “nóng” như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đây là hội nghị được tổ chức kịp thời, tập huấn cho cán bộ cấp xã làm tốt hơn công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới.

Cấp xã tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới với chuyên môn cao, thủ tục phức tạp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Khó khăn trên cũng đã được tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ tại TPHCM ghi nhận. Từ kết quả khảo sát thực tế, tổ công tác đề nghị Sở Nội vụ TPHCM tăng cường công chức chuyên môn của các Sở về UBND cấp xã để xử lý ngay những phần việc "nóng", đồng thời tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề theo chuyên môn lĩnh vực cho công chức và lãnh đạo cấp xã. Các lĩnh vực này gồm đất đai, quy hoạch, quản lý thực hiện dự án, tài chính lập dự toán ngân sách...