Bồi dưỡng kỹ năng báo chí hiện đại cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Trong hai ngày 7-8/8 tại Nghệ An, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ phối hợp với Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2025.

Ông Lê Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, lĩnh vực báo chí - truyền thông đang thay đổi toàn diện từ phương thức tiếp cận công chúng đến sản xuất nội dung và nền tảng truyền tải thông tin.

Ông Lê Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người làm công tác truyền thông hiện nay không chỉ cần kỹ năng truyền thống mà còn phải am hiểu công nghệ, kỹ năng số, tư duy linh hoạt và sáng tạo.

Theo ông Lê Đạt, lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm giúp đội ngũ công chức, viên chức cập nhật tri thức mới, rèn luyện kỹ năng sản xuất nội dung số, khai thác mạng xã hội, ứng dụng AI trong báo chí - truyền thông, đặc biệt nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách của Bộ, ngành Nội vụ.

Ông đề nghị học viên nghiêm túc thực hiện kỷ luật học tập, tích cực trao đổi với báo cáo viên và vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng mới vào thực tiễn công việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng ghi nhận thời gian qua, công tác truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ, ngành Nội vụ đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào thành tựu chung. Đặc biệt, trong các nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh mới, công tác này cần được đẩy mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, kịp thời, ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất nội dung đa phương tiện hấp dẫn, tạo hiệu ứng tích cực và đồng thuận xã hội.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 100 công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Trong hai ngày, học viên được tiếp cận bốn chuyên đề: Những vấn đề đặt ra đối với truyền thông chính sách hiện nay; truyền thông chính sách trong môi trường số; kỹ năng sử dụng AI vào hoạt động thường xuyên của tòa soạn và phóng viên; những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đối với cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Ông Bùi Đức Tùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, đánh giá các báo cáo viên đã chia sẻ những nội dung thiết thực, sát thực tế, gợi mở nhiều phương pháp, kỹ năng mới, giúp học viên nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Các học viên dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Bế mạc lớp học, ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, nhấn mạnh kiến thức được chia sẻ mang tính định hướng, chuyên môn sâu, phù hợp thực tiễn công tác.

Ông đề nghị học viên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tạo sự đồng thuận xã hội.