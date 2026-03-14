Mẹ 94 tuổi run run dâng hương cho con trai liệt sỹ Gạc Ma

Sáng 14/3, tại đình Nại Nam (phường Hòa Cường, Đà Nẵng), Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 liệt sỹ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma cách đây 38 năm (14/3/1988 - 14/3/2026).

Đình Nại Nam, nơi đặt bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của phường qua nhiều thời kỳ, khắc tên 10 liệt sỹ quê Đà Nẵng đã ngã xuống tại Gạc Ma.

Mẹ Huỳnh Thị Kế dâng hương cho các liệt sỹ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (Ảnh: Hoài Sơn).

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể, thân nhân liệt sỹ và sinh viên Trường Đại học Đông Á. Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi và trao quà tri ân các gia đình liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, hình ảnh cụ Huỳnh Thị Kế (94 tuổi), mẹ liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn, với mái tóc bạc trắng và đôi tay run run, lặng lẽ dâng nén hương cho con trai và đồng đội đã khiến nhiều người xúc động. Cụ Kế chia sẻ, năm nào cũng vậy, nếu còn đi lại được, cụ đều cố gắng đến lễ tưởng niệm để thắp hương cho con.

Mẹ Kế được nhiều sinh viên đến trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Trần Thị Huệ (84 tuổi), mẹ liệt sỹ Lê Thế, cũng không giấu được xúc động khi nhắc đến người con trai hy sinh ở tuổi 23. Dù tuổi cao sức yếu, cụ Huệ vẫn đều đặn tham dự lễ tưởng niệm và sẽ về nhà làm giỗ cho con sau buổi lễ.

“Tôi đã hai lần vào khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa. Giờ già rồi đi không nổi nữa. Con ở ngoài đó, nhưng nhớ con thì lên bia Nại Nam thắp hương, cũng thấy gần con thêm một đoạn”, cụ Huệ bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988, cho biết trong số 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma, có 10 người là con em Đà Nẵng.

“38 năm đã trôi qua nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, ông Tấn nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương cùng dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma (Ảnh: Hoài Sơn).

Thầy Trần Hoàng Em, Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á, cho biết thầy và trò nhà trường đã có 13 năm liên tiếp tham gia các hoạt động tri ân sự kiện Gạc Ma.

“Được trực tiếp dâng hương, lắng nghe những câu chuyện về "vòng tròn bất tử" từ thân nhân liệt sỹ giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của lòng biết ơn, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, thầy Em chia sẻ.