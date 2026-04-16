Làm việc ở 2 công ty thì đóng BHXH như thế nào?

Người lao động làm việc cùng lúc 2 công ty thì tham gia BHXH bắt buộc tại công ty đầu tiên ký kết hợp đồng lao động (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bà Phượng ký hợp đồng lao động tại 2 công ty khác nhau. Công ty đầu tiên, bà làm việc theo giờ hành chính, tham gia BHXH bắt buộc. Công ty thứ hai, bà ký hợp đồng làm việc ngoài giờ với mức lương 2.000.000 đồng/tháng.

Bà Phượng hỏi: “Ở công ty thứ hai, tôi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), ốm đau, thai sản… như thế nào? Mức đóng là bao nhiêu?”.

Trả lời chị Phượng, BHXH TP Hà Nội cho biết: “Điểm a Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia BHXH bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên”.

Điểm l Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định, người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thuộc đối tượng tham gia BHXH. Hiện tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất là bằng mức tham chiếu (2.340.000 đồng/tháng).

Theo quy định tại Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động làm việc tại 2 công ty và đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tham gia BHXH bắt buộc tại công ty thứ nhất (với đầy đủ chế độ: BHXH gồm hưu trí - tử tuất, ốm đau - thai sản, TNLĐ-BNN; bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế) và tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN tại công ty thứ 2.

Căn cứ vào các quy định trên, BHXH TP Hà Nội cho biết bà Phượng thuộc trường hợp đóng BHXH bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Hợp đồng lao động của bà Phượng tại công ty thứ hai với mức lương 2.000.000 đồng/tháng, là mức lương thấp hơn mức đóng BHXH bắt buộc thấp nhất (thấp hơn 2.340.000 đồng/tháng) nên bà không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc tại công ty thứ 2, tức là không phải đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN tại công ty này.

Trong trường hợp mức lương tại công ty thứ hai của bà Phượng bằng hoặc cao hơn mức 2.340.000 đồng/tháng thì bà sẽ đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN tại công ty này.

Mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN hiện nay là 1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Khoản này do người sử dụng lao động đóng.