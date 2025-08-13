Trao thêm quyền cho công chức xã, thời gian chứng thực "chỉ vài phút"

Ngày 13/8, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực chứng thực.

Việc này được đề ra trong bối cảnh số lượng các thủ tục hành chính về chứng thực phát sinh tại UBND cấp xã rất lớn (chiếm hơn 50%), một số thủ tục yêu cầu thời gian xử lý, trả kết quả trong ngày.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, chủ tịch UBND cấp xã vừa quản lý, điều hành, vừa giải quyết thủ tục hành chính nên áp lực trong thực hiện nhiệm vụ rất lớn.

UBND thành phố cũng đưa ra luận điểm, trước đó thành phố đã từng áp dụng việc ủy quyền này khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và đã mang lại nhiều ưu điểm như rút ngắn được thời gian xử lý, đảm bảo tính liên tục, kịp thời trong tiếp nhận hồ sơ...

UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, việc ban hành nghị quyết nhằm có cơ sở triển khai việc ủy quyền chứng thực tại địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo nghị quyết, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ở Việt Nam và nước ngoài) cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Công chức cũng được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận hoặc thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch…

Điều kiện được nhận ủy quyền là công chức thuộc UBND cấp xã phải có trình độ từ Đại học Luật trở lên và có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên trong lĩnh vực tư pháp.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, lượng người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (bộ phận một cửa) phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, làm thủ tục chứng thực hồ sơ tăng cao.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho hay trước kia, cán bộ tư pháp hộ tịch được ủy quyền ký, đóng dấu và trả kết quả trực tiếp cho dân.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trực tiếp nhận hồ sơ để xử lý cho công dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc ủy quyền này phải được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Nên tạm thời chỉ Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường mới được ký giấy tờ chứng thực.

Đặc thù tại phường Hòa Khánh là phòng làm việc của lãnh đạo xa bộ phận một cửa, nên nếu ký theo cách truyền thống, cán bộ phải gom nhiều hồ sơ mới mang lên ký để tránh đi lại nhiều lần, gây chậm trễ.

Vì vậy, phường đã đưa ra giải pháp là cử 2 Phó Chủ tịch UBND phường thay phiên nhau xuống ngồi làm việc, ký hồ sơ trực tiếp cho người dân tại bộ phận một cửa. Cán bộ văn thư cũng “dời” xuống làm việc tại trung tâm để đóng dấu, nên giải quyết thủ tục chỉ mất khoảng 15 phút.

Tán thành việc ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, nhấn mạnh việc sẽ rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.