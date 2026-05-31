Lập "siêu ban" quản lý rừng phòng hộ với hơn 500 nhân sự

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất toàn bộ 29 ban quản lý rừng phòng hộ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh này.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai sau hợp nhất sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, có trụ sở tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku (Gia Lai). Trong Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai sẽ được thành lập 11 trạm bảo vệ rừng trên cơ sở sắp xếp 29 ban quản lý rừng lại với nhau.

Các nhân viên bảo vệ rừng tuần tra trên lâm phần được giao (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, sau khi hợp nhất, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai có hơn 500 viên chức, người lao động. Đơn vị này cũng tiếp nhận quản lý gần 488.000ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần nửa diện tích lâm nghiệp toàn tỉnh Gia Lai (1.032.516ha).

Ông Lê Thái Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, cho biết các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập. Dự kiến, công tác chốt số liệu tài chính, kế toán hoàn thành trước ngày 31/5 và chính thức vận hành mô hình mới từ ngày 19/6.

Theo ông Hùng, căn cứ vào phương án sắp xếp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê sẽ hợp nhất với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội và xã Nam để thành lập Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4. Sau sắp xếp, đơn vị sẽ quản lý hơn 20.000ha rừng. Nhân sự dự kiến tăng lên đáng kể, trong đó lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách hơn 30 người, cao hơn nhiều so với trước đây khi mỗi đơn vị chỉ có khoảng 10 nhân sự.

Ông Hùng mong muốn sau khi hợp nhất, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách cho người lao động, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Hành trình đi tuần tra của những cán bộ bảo vệ rừng luôn đối diện với nguy hiểm, khó khăn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Nguyễn Trường Hải, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, cho biết đơn vị sẽ hợp nhất với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai và Đức Cơ để thành lập Trạm quản lý bảo vệ rừng số 7. Theo ông Hải, việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành. Các trụ sở ban quản lý cũ được chuyển đổi thành các trạm trực nhằm bám sát diện tích rừng được giao quản lý.

Ông Hải cho biết sau khi hợp nhất, Trạm quản lý bảo vệ rừng số 7 sẽ quản lý gần 40.000ha rừng, kéo theo nhiều áp lực và thách thức trong công tác bảo vệ rừng. Địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, bị chia cắt bởi sông, suối khiến việc tuần tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Đơn vị còn phải đối mặt với tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng của các đối tượng ngày một tinh vi.

"Để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, tôi mong muốn tỉnh cần quan tâm tăng cường nhân lực, cải thiện chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng", ông Hải kiến nghị.

Lực lượng bảo vệ phải tuần tra trên cánh rừng hiểm trở (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết việc đặt trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tại phường Pleiku nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tạo thuận lợi trong việc kết nối, điều hành các trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Theo ông Hoan, dù quá trình hợp nhất sẽ phát sinh nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân sự và địa bàn quản lý, tỉnh Gia Lai xác định phải thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn mới.

"Sau khi hợp nhất, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai sẽ có quy mô gần 500 viên chức, người lao động, được bố trí tại các trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Mục tiêu cốt lõi của việc hợp nhất là nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương", ông Hoan cho hay.