Thiếu công chức có chuyên môn sâu khi công việc dồn mạnh về cấp xã

Liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết, việc vận hành này diễn ra thông suốt. Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp phát huy được hiệu lực, hiệu quả, đi vào ổn định trong thực tiễn.

Một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng bộ

Song qua nắm bắt tình hình từ các địa phương, Bộ Nội vụ nhận thấy vẫn còn những khó khăn tập trung vào một số nhóm vấn đề. Trước những vấn đề này, Bộ Nội vụ luôn bám sát để có những tham mưu, tháo gỡ kịp thời những khó khăn.

Đầu tiên về hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, hạ tầng số, thì việc triển khai hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính bước đầu mang lại hiệu quả tích cực nhưng tại một số nơi vẫn có tình trạng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới, cần được tiếp tục khắc phục.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh (Ảnh: Tống Giáp).

Về nhân sự ở cơ sở sau sắp xếp, thực hiện phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn mạnh về cấp xã. Một số nơi có nhân lực chuyên môn chưa đồng bộ, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu. Một số đơn vị phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Vấn đề hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền, đến nay, phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý, nhưng còn một số nhiệm vụ đang được tiếp tục hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp hơn với thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

5 giải pháp trọng tâm

Trước những vướng mắc trên, theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn trong thời gian tới.

Thứ nhất, bà Thanh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ hai, Bộ Nội vụ hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cấp xã sẽ được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền (Ảnh: Hoa Lê).

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương, Bộ Nội vụ tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư, gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho cấp xã.

Cuối cùng, Bộ sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và có những giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục các khó khăn vướng mắc.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ, thường xuyên tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn.

Cũng theo bà Thanh, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đã xác định rõ các nội dung và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức sơ kết.

"Việc sơ kết có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc để nhìn nhận, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện một năm qua, qua đó rút các bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xác định những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, yêu cầu, nhiệm vụ cho giai đoạn tới", bà Thanh cho hay.