Lai Châu tăng tốc cải cách hành chính: Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng

Từ đổi mới tư duy lãnh đạo đến kỷ luật thực thi

Căn cứ Kế hoạch số 2943 về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Lai Châu đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở trong giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản điều hành. Ban chỉ đạo cải cách hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban trực tiếp kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ. Công tác truyền thông cũng được chú trọng góp phần nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận xã hội.

Lai Châu tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Tỉnh Lai Châu xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm của quá trình cải cách hành chính. Các cơ quan quản lý phải công khai, minh bạch quy trình; chuẩn hóa thời hạn xử lý; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí thời gian.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo. Ở cấp cơ sở, các đơn vị chủ động rà soát thủ tục, tinh gọn thủ tục, sắp xếp nhân sự phù hợp tại bộ phận một cửa; tổ chức tập huấn kỹ năng số và đạo đức công vụ để nâng chất lượng phục vụ.

Con số biết nói, mô hình vận hành nề nếp

Theo kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 và chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Lai Châu đã hoàn thành 37/41 chỉ tiêu (90,24%). Tỉnh hoàn thành 17/21 chỉ tiêu (80,95%) theo Nghị quyết 76. Về thủ tục, tỉnh đơn giản hóa 109 thủ tục hành chính, tiết kiệm gần 23,6 tỷ đồng, cắt giảm bình quân 39,2% thời gian giải quyết.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Lai Châu tích hợp đủ 344/344 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đáp ứng chỉ tiêu Chính phủ giao. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn duy trì mức cao ở cả ba cấp: Tỉnh 98,87%, huyện 98,73%, xã 98,53%.

Chỉ số hài lòng của người dân đạt 94,68%; riêng tại Trung tâm phục vụ hành chính công Lai Châu, 417/417 phiếu khảo sát phản hồi “rất hài lòng”.

Thực tế tại cơ sở cho thấy chất lượng vận hành bộ phận một cửa đã đi vào nề nếp. Ông Trang Văn Minh - Phó chủ tịch UBND xã Hoang Thèn - cho biết tại địa phương xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ thân thiện, chuyên nghiệp.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn của xã đạt trên 99,7%, nhiều tháng đạt 100%; thủ tục được niêm yết công khai, dễ tra cứu, giúp người dân yên tâm khi giao dịch.

Hướng đi giai đoạn mới, nâng chuẩn phục vụ

Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu ưu tiên nâng trách nhiệm người đứng đầu bằng việc gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua, công khai tiến độ từng nhiệm vụ và tăng kiểm tra tại bộ phận một cửa.

Đồng thời tỉnh đầu tư hạ tầng, thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công và một cửa cấp xã, hoàn thiện nền tảng số để liên thông dữ liệu.

Ông Trần Đức Hiển - Phó giám đốc Sở Nội vụ - phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính 2025 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Cán bộ tỉnh Lai Châu được đào tạo kỹ năng số, quy trình điện tử được chuẩn hóa nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và xử lý không giấy tờ.

Người dân được khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua chính sách miễn, giảm lệ phí cùng hướng dẫn tại chỗ và qua kênh số.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nhũng nhiễu; hoàn thiện thể chế và công khai chi tiết quy trình, thời gian, thành phần hồ sơ trên cổng thông tin để người dân, doanh nghiệp dễ theo dõi.

Theo tinh thần Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cơ hội để tái cấu trúc bộ máy, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp hành chính.

Tỉnh Lai Châu khai trương Trung tâm giám sát điều hành thông minh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Mô hình này cho phép tỉnh tăng tính chủ động trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, nâng tốc độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lai Châu định hướng khai thác tối đa ưu thế của mô hình 2 cấp bằng cách chuẩn hóa quy trình liên thông, nâng cao năng lực quản trị số, bảo đảm thống nhất lãnh đạo - linh hoạt điều hành, hiệu quả phục vụ.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Với nền tảng kết quả giai đoạn 2021-2025, cùng lộ trình đầu tư cho chuyển đổi số, Lai Châu có cơ sở nâng chuẩn phục vụ, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.