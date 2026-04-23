Khẩn trương báo cáo số người có công để chuẩn bị tặng quà dịp 30/4

Cục Người có công (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, báo cáo nhanh số lượng người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm và cơ sở do địa phương quản lý.

Theo văn bản, việc tổng hợp số liệu nhằm phục vụ công tác báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức thăm, tặng quà cho người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) .

Cục Người có công đề nghị các Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu về số lượng đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng, cơ sở chăm sóc người có công trên địa bàn.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ do tính chất gấp của nhiệm vụ. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng phương án thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp thực tế tại các cơ sở nuôi dưỡng.

Hoạt động thăm, tặng quà người có công vào dịp 30/4 hằng năm là chính sách thường xuyên, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những người có đóng góp cho cách mạng.

Theo báo cáo những năm gần đây của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 60-70 cơ sở điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công, đang chăm sóc khoảng 3.000-4.000 người. Đây chủ yếu là các trường hợp nặng, cô đơn, không nơi nương tựa. Ngoài chế độ nuôi dưỡng thường xuyên từ ngân sách, nhóm này thường được ưu tiên trong các đợt thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào các dịp lễ, Tết, với hình thức trao trực tiếp tại cơ sở.