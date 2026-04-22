120 căn nhà mới dành tặng con em nạn nhân chất độc da cam

Ngày 22/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An xây dựng và sửa chữa 229 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học (chất độc da cam/dioxin) với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng. Trong đó, 120 căn nhà sẽ được xây mới, kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. 109 nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ xuất quân (Ảnh: Kim Oanh).

Dự kiến đến ngày 25/7, toàn bộ số nhà trên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên khắc phục khó khăn.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 4.330 người bị nhiễm chất độc da cam, nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là hỗ trợ về vật chất, càng không chỉ là dựng lên một mái nhà mới; đó còn là sự tri ân bằng hành động, mệnh lệnh từ trái tim, bổn phận chính trị và đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

“Mỗi căn nhà được khởi công và hoàn thành sẽ là điểm tựa để các gia đình chính sách, người có công và con em họ thêm vững lòng, thêm niềm tin, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Nghệ An hiện có 4.330 người bị nhiễm chất độc hóa học (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã công bố thiết kế các mẫu nhà ở điển hình để triển khai chương trình này.

Sở Xây dựng Nghệ An giao Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An và các phòng chuyên môn tổ chức thiết kế, thẩm định 4 mẫu nhà ở điển hình đảm bảo các điều kiện tối thiểu về diện tích và đáp ứng tiêu chí “3 cứng” (nền móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Trong đó, mẫu nhà ở cho người độc thân, người cao tuổi không nơi nương tựa có diện tích 18m2. Mẫu nhà ở cho gia đình sẽ có diện tích lần lượt 30m2, 36,23m2 và 51,52m2.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, cũng khẳng định triển khai chương trình lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang quân khu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách.