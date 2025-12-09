Trưởng thôn người Dao "nói ít, làm nhiều", điểm tựa của bà con buôn làng

Vươn lên từ gian khó

Năm tròn 10 tuổi, ông Chíu Phi Hồng (SN 1982) cùng bố mẹ di cư từ miền Bắc vào thôn Đồng Tâm, xã Ea M'Droh (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống. Những ngày đầu lập nghiệp, bố mẹ của ông Hồng phải dựng nhà tạm, làm lụng vất vả trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió để có điều kiện cho 3 người con được đến trường.

Ông Chíu Phi Hồng được tín nhiệm chọn làm Trưởng thôn Đồng Tâm suốt nhiều năm qua (Ảnh: Thúy Diễm).

Dù chỉ được học hết lớp 9 do điều kiện gia đình khó khăn nhưng Hồng vẫn tự mày mò học thêm nghề cơ khí, lái máy múc, tìm hiểu kỹ thuật cơ giới hóa nông nghiệp trên internet để áp dụng vào sản xuất.

Hiện tại, ông Hồng canh tác hơn 1ha cà phê trồng xen hồ tiêu và sầu riêng. Nhờ biết áp dụng kỹ thuật canh tác, chăm bón khoa học, mỗi năm chỉ riêng nông sản mang lại thu nhập khoảng 600 triệu đồng cho gia đình ông Hồng.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, ông Chíu Phi Hồng còn là người có uy tín trong cộng đồng. Nhiều năm liền, ông được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn Đồng Tâm và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ea M’Droh.

Ông Hồng còn biết chế tạo các nông cụ phục vụ sản xuất (Ảnh: Thúy Diễm).

“Có đợt tôi xin nghỉ, bảo để người khác làm nhưng bà con không chịu. Mọi người bảo tôi chưa được "nghỉ hưu" đâu”, ông Hồng nói vui.

Dù bận nhiều công việc, ông Hồng luôn ưu tiên thời gian cho cộng đồng. Từ giữ gìn an ninh trật tự, vận động bà con cải tiến phương thức sản xuất, cho đến việc cùng chính quyền xây dựng thôn buôn giàu đẹp đều có dấu ấn của vị trưởng thôn tận tụy.

Nhờ sự đồng lòng của nhân dân và sự uy tín của cán bộ thôn, Đồng Tâm nhiều năm liền giữ vững an ninh, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Toàn thôn có 116 hộ dân nhưng chỉ còn 6 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo là kết quả rất đáng ghi nhận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân thôn Đồng Tâm luôn được trưởng thôn đồng hành, hỗ trợ (Ảnh: Thúy Diễm).

Cán bộ thôn được dân tin, dân quý

Trong các phong trào của địa phương, ông Hồng luôn xác định: “Chỉ nói mà không làm, người dân sẽ không tin”.

Trong đợt hiến đất làm đường, ông Hồng tiên phong đổi đất mặt tiền của gia đình để phục vụ công trình chung. Trước tinh thần gương mẫu của ông Hồng, nhiều hộ dân của thôn Đồng Tâm cũng sẵn sàng hiến đất, phá hàng rào để chung tay cùng chính quyền mở đường bê tông sạch, đẹp.

Bà con thôn Đồng Tâm luôn đoàn kết, phát triển đời sống, kinh tế (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong mỗi dịp lễ, Tết, ông Hồng cũng tự nguyện đưa máy móc của gia đình hỗ trợ san gạt, phát quang đường làng.

"Ông Hồng là một người ít nói nhưng nhìn những việc ông Hồng đã làm cho thôn, người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ", ông Chíu Hồng Nam (40 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm) nhận xét về vị trưởng thôn.

Không theo các phương thức tuyên truyền cũ, thay vì chỉ dùng loa cầm tay, ông Hồng lập nhóm Zalo thôn để thông tin nhanh chóng tin tức từ chính quyền đến người dân. Với những ai không có ứng dụng Zalo, ông xuống tận nhà để giải thích. Nhờ cách làm gần gũi, hiệu quả, mọi chủ trương của xã được bà con tiếp nhận dễ dàng.

Ông Hồng lập nhóm Zalo của thôn để cập nhật các thông tin nhanh, chuẩn xác nhất (Ảnh: Thúy Diễm).

Với phương châm "gần dân, sát dân" nên những vụ việc có dấu hiệu mâu thuẫn mới manh nha trong thôn, ông Hồng đều chủ động nắm bắt để phối hợp cùng chính quyền xã xử lý hợp tình, hợp lý và được người dân vui vẻ chấp hành.

Từng chịu nhiều thiệt thòi vì không có điều kiện học hành, ông luôn động viên các gia đình trong thôn cố gắng cho con trẻ đến trường, được ăn học đến nơi đến chốn. Ông luôn nói: “Có học, có chữ, sau này sẽ đỡ vất hơn bố mẹ ngày xưa”.

Hai con của ông Hồng đều học tốt, trong đó, con gái đầu đang học đại học là niềm tự hào của gia đình.

Ông Hồng là cán bộ thôn thân thiện, được người dân quý mến (Ảnh: Thúy Diễm).

Không khoa trương, không nói nhiều, ông Hồng được dân làng tin yêu bởi lối sống giản dị, chăm chỉ và luôn nghĩ cho tập thể. Với những kết quả đạt được ở cơ sở, ông Hồng là cá nhân được biểu dương tại các hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Tiến Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Ea M'Droh, cho biết Trưởng thôn Đồng Tâm Chíu Phi Hồng là người đồng bào dân tộc Dao có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn đi đầu trong phong trào tự nguyện ở thôn, vận động bà con hiến đất mở đường, tháo dỡ hàng rào tạo hành lang để làm đường nông thôn mới.

"Ông Hồng không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở, mà còn truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên, sự cống hiến cho xã hội", Phó Chủ tịch UBND xã Ea M'Droh cho hay.