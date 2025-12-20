Huy động cả hệ thống vào cuộc để giúp dân thoát nghèo

Cũng theo ông Sơn, từ 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, không còn cấp trung gian là cấp huyện, sáp nhập xã Phúc Khánh (cũ) và xã Việt Tiến thành xã Phúc Khánh. Do mô hình hoạt động của chính quyền địa phương mới, địa giới hành chính của xã Phúc Khánh được mở rộng hơn so với trước nên việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 cũng có những thay đổi để phù hợp.

Xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay sau khi chính quyền xã Phúc Khánh (mới) đi vào hoạt động đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, các Phó Bí thư đảng ủy là Phó Ban và những người đứng đầu các phòng, cơ quan đảng, đoàn thể làm Ủy viên Ban Chỉ đạo. Nhờ đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh (Ảnh: Vân Khánh).

Ông Sơn cho rằng, khi không còn cấp huyện, chính quyền cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo chính quyền cấp xã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nên từ khâu chỉ đạo để khâu tổ chức (cấp xã) nhanh chóng và hiệu quả hơn.

“Xã Phúc Khánh (mới) có diện tích lớn hơn trước nên cũng mở ra không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực đầu tư cũng tăng lên, nhân lực chất lượng hơn. Các cán bộ cấp huyện khi được đưa về cấp xã có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, có cả kinh nghiệm thực tiễn và lý luận nên việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều thuận lợi so với trước”, ông Sơn nhấn mạnh.

Thời gian qua, cùng với tuyên truyền vận động người dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên…, xã Phúc Khánh triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân giảm nghèo tại chỗ.

Tận dụng thế mạnh địa phương về thổ nhưỡng, khí hậu… Phúc Khánh xây dựng và triển khai các mô hình sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Có thể kể đến các mô hình: Mô hình trồng cam, mô hình trồng dâu nuôi tằm, mô hình nuôi cá tầm, mô hình trồng rừng (quế, bồ đề…) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trồng cam giúp nhiều gia đình ở Phúc Khánh nâng cao thu nhập (Ảnh: Vân Khánh).

Xã Phúc Khánh cũng đang liên kết với Công ty Thực phẩm Á Châu triển khai thí điểm mô hình trồng dứa. Dự kiến năm 2026, sẽ triển khai thí điểm trồng 5ha dứa, nếu đạt hiệu quả sẽ tuyên truyền người dân chuyển diện tích trồng sắn trên đồi dốc kém hiệu quả sang trồng dứa.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên người dân đồng thuận và đa số người dân có ý thức phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. “Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chỉ khi người dân quyết tâm, có ý thức vươn lên thoát nghèo thì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mới thành công”, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh nhấn mạnh.

Đảng bộ xã Phúc Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5-3,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Phúc Khánh cũng có những khó khăn. Đó là vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo. Thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn rủi ro - xã Phúc Khánh là rốn lũ của huyện Bảo Yên (cũ). Sau một trận bão, lũ, những thành quả của công tác giảm nghèo bị cuốn trôi. Bão và hoàn lưu sau bão Yagi năm 2024 đã khiến xã Phúc Khánh thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản đặc biệt là làng Nủ…

Cùng với đó, chưa tạo được niềm tin giữa các đơn vị liên kết thu mua sản phẩm nông sản và chính người dân. Đã có tình trạng được giá, người dân tìm cách bán sản phẩm ra thị trường thay vì bán cho đơn vị liên kết như đã cam kết. Ngược lại, có thời điểm giá nông sản xuống thấp, đơn vị liên kết không thu mua sản phẩm như đã cam kết, tìm cách thoái thác trách nhiệm.

Vân Khánh