Hết cảnh khi mở công ty phải ôm cả tập hồ sơ giấy đi làm thủ tục

Ngày 16/9, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 15/9 thành phố đã chính thức chuyển 100% thủ tục đăng ký doanh nghiệp sang hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, việc áp dụng chủ trương này là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số của thành phố, tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ trương cũng thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Việc thực hiện đăng ký qua mạng cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê và xử lý nhanh chóng hơn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Một lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho hay, chủ trương này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho doanh nghiệp. Người đại diện thành lập công ty sẽ không còn phải mang hồ sơ giấy đến trung tâm hành chính để nộp. Họ có thể ngồi ở bất cứ đâu để thực hiện thủ tục và cán bộ xử lý, phản hồi ngay trên hệ thống.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp có nhiều hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty tư nhân, hợp danh, hợp tác xã, tổ chức lại doanh nghiệp…

Hệ thống cũng nêu rõ thời hạn giải quyết trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp quyền đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ là 60 ngày. Sau thời hạn nêu trên, nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ, việc đăng ký không còn giá trị.

Đối với trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.