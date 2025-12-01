Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới với nông nghiệp công nghệ cao

Tại Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, thành phố xác định rõ định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại và hiệu quả, tích hợp công nghệ cao. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn các giá trị văn hóa, sinh thái đặc trưng của nông nghiệp đô thị.

Người dân xã Vĩnh Thanh xây dựng các mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, du lịch, giáo dục trải nghiệm (Ảnh: Hội Nông dân TP Hà Nội).

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ nông nghiệp đô thị sinh thái, với các sản phẩm chủ lực như hoa, cây cảnh, cây đô thị và lúa chất lượng cao. Diện tích trồng lúa chất lượng cao dự kiến sẽ chiếm trên 80% tổng diện tích trồng lúa của thành phố.

Trong giai đoạn tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tiêu chí hiện đại. Thành phố đặt mục tiêu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM và tăng thêm 300 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 20 sản phẩm sẽ được đề xuất đánh giá và phân hạng ở cấp quốc gia.

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi và thủy sản cũng như thúc đẩy thương mại điện tử sẽ là những giải pháp trọng tâm. Thành phố còn dự kiến ứng dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp nâng cao giá trị nông sản và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Kế hoạch năm 2026 của Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp sang kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, nâng cao thu nhập người dân, ổn định xã hội và góp phần quan trọng vào xây dựng NTM hiện đại, tạo nền tảng phát triển kinh tế nông thôn toàn diện cho Thủ đô.

Hà Anh