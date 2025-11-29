Vietcoco gửi tới người dân vùng lũ miền Trung 48.000 hộp sữa và 1,1 tỷ đồng tiền mặt

Số tiền ủng hộ là sự chung tay của tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy chế biến Dừa Lương Quới cùng công ty gửi đến bà con vùng lũ thông qua tài khoản kêu gọi của Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Long.

Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới trao tặng đồng bào vùng thiên tai (Ảnh: Vietcoco).

Ngay trong đêm 26/11, 2 chuyến xe chở 48.000 hộp sữa dừa, nước dừa và nước tinh khiết Vietcoco cùng các phần quà của bà con tỉnh Vĩnh Long gom góp được vận chuyển khẩn cấp hướng thẳng về miền Trung. Đại diện công ty cho hay đơn vị hy vọng với những đóng góp thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân duy trì sức khỏe và ổn định tinh thần trong những ngày mưa lũ.

Vietcoco đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn (Ảnh: Hội liên hiệp phụ nữ Vĩnh Long).

Ông Hồ Thanh Phong - Trưởng phòng kinh doanh công ty - chia sẻ: “Doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ san sẻ cùng bà con đang chịu ảnh hưởng mưa lũ. Vietcoco luôn tin rằng sự đồng lòng và sẻ chia kịp thời sẽ tạo nên sức mạnh giúp cộng đồng vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng miền Trung trong quá trình phục hồi và tái thiết sau này”.