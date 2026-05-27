Hà Nội muốn quản lý biên chế theo "tải công việc" và đặc thù địa bàn

Không phân bổ biên chế theo hướng cào bằng

Trong các tài liệu đang được lấy ý kiến, UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đang xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND TP về quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính quyền của thành phố, nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Thủ đô 2026.

Theo dự thảo, HĐND TP Hà Nội sẽ quyết định biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính quyền thành phố. Nội dung này bao gồm cả cấp thành phố và cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là Hà Nội đề xuất việc rà soát, điều chỉnh biên chế công chức sẽ căn cứ vào: chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm; mức độ phân cấp, ủy quyền; kết quả chuyển đổi số; quy mô dân số; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc bố trí biên chế phải “phù hợp với khối lượng công việc”, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và phù hợp đặc điểm của đô thị đặc biệt.

Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng cách tiếp cận này sẽ giúp hạn chế tình trạng phân bổ biên chế bình quân, cào bằng giữa 126 xã, phường sau sắp xếp, đồng thời tạo cơ sở ưu tiên nhân lực cho các địa bàn có khối lượng công việc lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc phát sinh nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Theo tài liệu của Sở Nội vụ, sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội hiện có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, cùng 5.440 thôn, tổ dân phố.

Gắn quản lý biên chế với chuyển đổi số

Dự thảo nghị quyết cũng đặt vấn đề gắn quản lý biên chế với hiện đại hóa công sở và chuyển đổi số.

Cụ thể, một trong các tiêu chí để rà soát, điều chỉnh biên chế là “kết quả hiện đại hóa công sở, ứng dụng chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc”.

Trong báo cáo rà soát chủ trương, đường lối của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết chuyển đổi số, hiện đại hóa công sở và đổi mới phương thức quản trị cần được xem là căn cứ để rà soát, tối ưu quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế.

Các tài liệu cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu quản lý biên chế phải gắn với vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng công chức, viên chức.

Theo dự thảo, việc quản lý biên chế phải bảo đảm “khách quan, khoa học, công khai, minh bạch”, đồng thời gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Thủ đô.

Dự thảo nghị quyết xác định ưu tiên bố trí nhân lực cho các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn có tốc độ phát triển và gia tăng dân số nhanh.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo nêu nguyên tắc số lượng người làm việc không thấp hơn định mức do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định, trong đó ưu tiên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế.

Hà Nội muốn chủ động hơn trong quản lý nhân lực

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 10 triệu người thường xuyên sinh sống và tạm trú, với tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học cao.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm thay đổi phạm vi quản lý và khối lượng công việc của cấp xã, Hà Nội cho rằng cần có cơ sở pháp lý phù hợp để quản lý biên chế theo đặc thù của Thủ đô.

Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng là một “văn bản khung”, quy định nguyên tắc, tiêu chí và trách nhiệm tổ chức thực hiện, thay vì giao chỉ tiêu biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Các tài liệu giải trình cũng nhấn mạnh dự thảo không tạo thêm thủ tục hành chính mới đối với người dân, doanh nghiệp và không đặt ra cơ chế tăng biên chế cơ học.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tổng biên chế công chức toàn thành phố giai đoạn 2026-2031 “không thấp hơn mức biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao năm 2026”.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm nguồn lực công chức tối thiểu cho Thủ đô trong giai đoạn phát sinh nhiều nhiệm vụ mới theo Luật Thủ đô 2026, không phải cơ chế tăng biên chế tự động hay phủ nhận chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ.