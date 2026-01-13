Hà Nội có tân Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Chiều 13/1, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đồng loạt công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ. Trong đó Sở Nội vụ - cơ quan tham mưu nòng cốt về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức - được kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, thời hạn 5 năm.

Tân Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long (Ảnh: HN).

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ban hành quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Minh Long đến nhận công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ này, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với việc bổ nhiệm Giám đốc, UBND TP Hà Nội quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, thời hạn 5 năm.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975), Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại phường Cầu Giấy. Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho bà Nguyễn Thị Liễu, ông Nguyễn Mạnh Quân và ông Hoàng Văn Bằng (Ảnh: Quang Thái).

Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ vào những sở, ngành giữ vai trò then chốt, trong đó có Sở Nội vụ. Việc kiện toàn lãnh đạo các cơ quan này nhằm tạo điều kiện để thành phố triển khai ngay các nhiệm vụ của năm 2026 - năm được xác định có ý nghĩa bản lề, với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu tiến độ cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh công tác sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này nằm trong tổng thể kiện toàn đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII. Theo ông, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, từ xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, sửa đổi Luật Thủ đô đến lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi bộ máy lãnh đạo các cấp phải đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long cho biết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thành phố giao. Ông nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu về tổ chức bộ máy và cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.