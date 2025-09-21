Giám đốc sở, chủ tịch xã sẽ được chấm điểm về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo, quyết định này sẽ áp dụng đối với giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND cấp xã. Thang điểm tối đa cho hệ thống tiêu chí tự chấm điểm đối với các nhân sự nói trên là 100 điểm.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ hàng tuần (Ảnh: Kiều Hoa).

Cá nhân, tập thể đạt từ 90 điểm trở lên, không tiêu chí nào đạt dưới 85% số điểm tối đa của tiêu chí đó, được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cá nhân, tập thể đạt từ 80 đến dưới 90 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 80% số điểm tối đa của tiêu chí đó, được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cá nhân, tập thể đạt từ 70 đến dưới 80 điểm, không có tiêu chí nào đạt dưới 70% số điểm tối đa của tiêu chí đó, được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Cá nhân, tập thể đạt dưới 70 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cá nhân tự đánh giá, cho điểm và tự xếp loại theo bảng tiêu chí, thang điểm, gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng trước ngày 5/11 hàng năm.

Trên cơ sở bảng tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị và quá trình theo dõi, Hội đồng thi đua khen thưởng nghiên cứu, tổ chức kiểm tra, thẩm định đánh giá, chấm điểm, xếp loại đảm bảo tính công bằng, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác xếp loại thi đua của toàn tỉnh.

Tại dự thảo quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành từng điểm đối với từng tiêu chí cụ thể gắn với trách nhiệm của giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã theo từng lĩnh vực, tổng điểm là 90.

Đối với 10 điểm thưởng, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phải đáp ứng các tiêu chí như thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước (3 điểm); giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền (3 điểm); báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, chất lượng tốt (2 điểm) và phát hiện vụ việc chuyển cơ quan điều tra (2 điểm).

Đối với chủ tịch UBND cấp xã, ngoài các tiêu chí như thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước (3 điểm); báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, chất lượng tốt (2 điểm) và phát hiện vụ việc chuyển cơ quan điều tra (2 điểm), còn có tiêu chí về tỉ lệ giải quyết dứt điểm các vụ việc trên tổng số vụ việc của toàn tỉnh với điểm số từ 3 đến 1 điểm, tương ứng tỷ lệ từ 4% đến 2% tổng số vụ việc.