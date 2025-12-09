Gần 1.000 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, tất cả các xã đều có bưu điện văn hóa và được phủ sóng phát thanh, truyền hình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.

Lĩnh vực giáo dục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trẻ em đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ngày càng có điều kiện học tập tốt hơn nhờ hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư bài bản. Chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh duy trì đến lớp và tham gia học nghề tăng đều qua từng năm, góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại chỗ.

Đường giao thông kiên cố tại xã (Ảnh: xã Ô Lâm).

Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng dân tộc thiểu số cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện 100% xã trong khu vực này đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 98%, giúp người dân yên tâm tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh và phòng ngừa bệnh tật từ sớm.

Trước thời điểm sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, công tác giảm nghèo của tỉnh An Giang để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ 7,42% năm 2022 xuống còn 4,61% vào năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đều giảm qua từng năm, phản ánh hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giảm nghèo bền vững là nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ đầu năm 2025 đến ngày 30/6, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đã giải ngân hơn 3.104 tỷ đồng cho 46.598 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Nguồn vốn này trở thành “đòn bẩy” giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển trồng trọt, chăn nuôi và các loại hình dịch vụ.

Từ nguồn vốn chính sách, hơn 24.400 lượt hộ nghèo có điều kiện mở rộng kinh tế gia đình; 7.600 lao động được tạo việc làm ổn định; nhiều người được hỗ trợ đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ dân còn vươn lên trở thành những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng núi, vùng biên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phương Anh